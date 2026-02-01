В Москве подросток мог убить замначальника Роскомнадзора 3 1.02.2026, 18:16

Из-за массовых блокировок.

В Москве 16-летний подросток может быть причастен к убийству сотрудника Роскомнадзора, отвечавшего за блокировки и замедление интернет-трафика. Об этом сообщил телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ». Официальных подтверждений со стороны властей на момент публикации нет. Как пишет канал, информация об убийстве первоначально была опубликована матерью подростка, задержанного по подозрению в преступлении. По данным канала, она искала адвоката для сына, однако позже удалила сообщение. Следствие, по данным источника, рассматривает мотив ненависти по политическим или идеологическим основаниям.

Инцидент произошел 19 января на проходной главного здания Роскомнадзора в Китайгородском проезде. Убит, как утверждает канал, Алексей Беляев, замначальника управления контроля и надзора в сфере связи РКН. Подросток ударил Беляева ножом в грудь. Управление контроля и надзора в сфере связи РКН занимается ведением реестров операторов, координацией работы интернета, установкой технических средств контроля и мониторингом сетей на предмет угроз устойчивости и безопасности.

Источник «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что расследование было засекречено ФСБ. По его данным, ребенок готовил нападение заранее и «был ярым противником деятельности Роскомнадзора». Ему инкриминировали убийство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК).

