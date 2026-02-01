Названы страны с самой вкусной кухней

Названы страны с самой вкусной кухней8
- 1.02.2026, 18:49
- 8,756
Беларусь также попала в рейтинг.
Рейтинг самой вкусной еды традиционно составляет международный гастрономический онлайн-гид Taste Atlas на основании оценок и комментариев пользователей. К концу 2025 года сервис проанализировал более 590 тысяч оценок, которые дегустаторы поставили почти 19 тысячам блюд, и расположил 100 стран в порядке убывания, пишет «Вокруг света».
За звание самых вкусных национальных кухонь чаще всего соперничают одни и те же страны. На этот раз пристрастия тех, кто выставлял оценки, распределились так.
Италия (4,64 балла);
Греция (4,60 балла);
Перу (4,54 балла);
Португалия (4,53 балла);
Испания (4,53 балла);
Япония (4,49 балла);
Турция (4,49 балла);
Китай (4,48 балла);
Франция (4,48 балла);
Индонезия (4,48 балла).
Любопытный факт: больше всего итальянскую кухню любят в Нидерландах, Хорватии, Румынии и Польше. Греческую еду, помимо голландцев, предпочитают немцы и швейцарцы. А за Перу голосуют американцы (они-то и вывели южноамериканскую страну на третье место), а также жители Чили и Мексики.
Беларусь оказалась на 79 месте. Составители рейтинга советуют попробовать мачанку, жур, сырники, колдуны и веращака.