Названы страны с самой вкусной кухней 8 1.02.2026, 18:49

Беларусь также попала в рейтинг.

Рейтинг самой вкусной еды традиционно составляет международный гастрономический онлайн-гид Taste Atlas на основании оценок и комментариев пользователей. К концу 2025 года сервис проанализировал более 590 тысяч оценок, которые дегустаторы поставили почти 19 тысячам блюд, и расположил 100 стран в порядке убывания, пишет «Вокруг света».

За звание самых вкусных национальных кухонь чаще всего соперничают одни и те же страны. На этот раз пристрастия тех, кто выставлял оценки, распределились так.

Италия (4,64 балла);

Греция (4,60 балла);

Перу (4,54 балла);

Португалия (4,53 балла);

Испания (4,53 балла);

Япония (4,49 балла);

Турция (4,49 балла);

Китай (4,48 балла);

Франция (4,48 балла);

Индонезия (4,48 балла).

Любопытный факт: больше всего итальянскую кухню любят в Нидерландах, Хорватии, Румынии и Польше. Греческую еду, помимо голландцев, предпочитают немцы и швейцарцы. А за Перу голосуют американцы (они-то и вывели южноамериканскую страну на третье место), а также жители Чили и Мексики.

Беларусь оказалась на 79 месте. Составители рейтинга советуют попробовать мачанку, жур, сырники, колдуны и веращака.

