В Таиланде в течение месяца пропали два россиянина 12 1.02.2026, 18:58

Одного из них нашли расчлененным.

Тайские СМИ 1 февраля сообщили об обнаруженных в городе Паттайе останках россиянина Михаила Емельянова, поиски которого велись с 7 января. Мужчина был убит, его тело расчленили и захоронили в пяти разных местах. Днем ранее стало известно о пропаже в Таиланде еще одного гражданина России — криптоинвестора Максима Гарбузова. Родные не могут связаться с пропавшим с 24 декабря, пишет «Вот Так».

Пропажа и убийство Михаила Емельянова

Тело проживавшего в Таиланде более двух лет 30-летнего владельца каннабис-шопа Михаила Емельянова было расчленено и захоронено в пяти местах недалеко от пруда в Паттайе, сообщает тайское издание Daily News. Останки одежды и другие доказательства привели правоохранителей к выводу, что тело принадлежит именно пропавшему 23 дня назад россиянину.

В телефоне погибшего обнаружили сообщения от мужчины, требовавшего вернуть долг в 120 тыс. долларов и угрожающего Емельянову продажей его на органы. По данным местного издания Pattaya News, полиция считает, что долг был связан с бизнесом Емельянова по продаже каннабиса.

Перед пропажей россиянин предупредил свою мать, что собирается встретиться с двумя соотечественниками, чтобы договориться о бизнес-сделке. Он отмечал, что чувствует себя небезопасно. В последнем сообщении Михаил сообщил, что едет с этими мужчинами из Паттайи в Бангкок и попросил обратиться в полицию, если он перестанет выходить на связь. Ранее он одолжил у матери 10 тыс. долларов для инвестиции в свой бизнес.

Полиция уже задержала подозреваемого и проводит следственные действия, в СМИ Таиланда уточняют, что задержанный — иностранец.

Пропажа Максима Гарбузова

Днем ранее, 31 января, петербургское издание «Фонтанка» сообщило о пропаже 24-летнего петербуржца Максима Гарбузова, также последние годы проживавшего в Таиланде.

Гарбузов, как и Емельянов, жил в Паттайе. По словам родных, 24 декабря прошлого года он уехал из дома на мотоцикле с рюкзаком и перестал выходить на связь. В полицию обратилась его арендодательница, которой он впервые за два года не заплатил за аренду квартиры, сообщает РИА «Новости». Информагентство называет Гарбузова криптоинвестором и бойцом муай-тай (тайского бокса).

30 декабря брат пропавшего обратился к волонтерам и сообщил, что уже больше месяца Гарбузов не отвечает на его сообщения в соцсетях и звонки. Силовики установили, что последний раз пропавший пользовался кредитной картой вечером 24 декабря.

