TVP: Чемпион Польши по боксу внезапно уехал в Беларусь 8 1.02.2026, 19:38

Его подозревают в связях со спецслужбами.

Международный чемпион Польши по боксу Евгений Макарчук, 32-летний уроженец Лиды, который ещё недавно публично заявлял о намерении выступать под польским флагом, неожиданно вернулся в Беларусь. Его бывшие партнёры и покровители не исключают, что беспрепятственное возвращение и продолжение спортивной карьеры могли стать возможными благодаря сотрудничеству с белорусскими силовыми структурами. Об этом сообщает TVP Sport.

Макарчук переехал в Польшу осенью 2022 года и вскоре начал выступать на профессиональном ринге. Он активно изучал польский язык и заявлял о планах получить гражданство. В интервью осенью 2024 года боксер подчёркивал свою связь с польской культурой и открыто говорил о желании представлять Польшу на международной арене.

Однако вскоре после этих заявлений его поведение резко изменилось. Спортсмен перестал выходить на связь, а затем и вовсе исчез. Денис Звоник, руководитель фонда, который помогал Макарчуку с переездом, финансированием и бытом, признался, что случившееся стало для него ударом.

По его словам, боксер покинул Польшу, оставив после себя финансовые обязательства перед фондом, тренерами и менеджером, не предупредив никого о своём отъезде.

Связь с Макарчуком пропала в конце декабря 2024 года. Его исчезновение стало полной неожиданностью для команды, которая вложила в спортсмена значительные ресурсы и время.

Дополнительные вопросы вызвало и то, что боксер оставил в Польше все свои вещи.

Позже подтвердилось, что спортсмен находится в Беларуси на свободе и активно путешествует. В его социальных сетях появились кадры тренировок в Минске, видео из Дубая, а также сведения о поездках в ОАЭ и поединке в Германии в конце 2025 года. Такая география передвижений, по мнению экспертов, выглядит нетипично для человека с его биографией.

Артур Кондрат, глава организации, поддерживающей поляков на бывших «восточных кресах», отметил, что даже кратковременное отсутствие в стране обычно приводит к жёстким проверкам при возвращении в Беларусь. Учитывая известность Макарчука в родной Лиде и внимание к нему со стороны общественных организаций, избежать контакта с силовыми структурами было бы практически невозможно.

По его оценке, без определённых договорённостей дальнейшая карьера спортсмена за рубежом была бы под большим вопросом. Представление Польши на международных турнирах, считает Кондрат, вряд ли могло остаться без последствий.

