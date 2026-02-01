«Легион Свобода России» зашел в тыл оккупантов

«Легион Свобода России» зашел в тыл оккупантов1
- 1.02.2026, 20:02
Уничтожен полевой склад вместе с охраной.
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали подробности операции спецподразделения «Легион Свобода России» в тылу врага в Харьковской области.
Как сказано в сообщении ГУР в Facebook, в декабре 2025 года разведывательно-диверсионная группа спецподразделения проникла в глубокий тыл российских оккупантов более чем на 7 км, обнаружила полевой склад боеприпасов и уничтожила его вместе с личным составом охраны. Потерь среди легионеров нет.
В ГУР отметили, что уничтоженный склад играл важную роль в поставке и ротации оккупационных подразделений в районе Купянска и влиял на их тактическую стойкость.
«Диверсионно-разведывательные группы «Легиона Свобода России» последовательно наращивают интенсивность действий в глубине тыла противника — от точечных ударов до системного давления на логистику, управление и элементы обеспечения оккупационных войск», — заявили в разведке.
ГУР также опубликовало видео с бойцами «Легиона» в белых маскировочных костюмах, а также видео легионеров с уничтоженного полевого склада, на котором видно вражеские боеприпасы — выстрелы к гранатомету и гранаты.