Ученые выяснили, как обезьяны обмениваются «инсайдерской информацией»

2,072

Приматы ведут себя альтруистично.

Бывалые рыбаки, охотники и собиратели иногда делятся с окружающими своим опытом. Оказывается, обезьяны тоже иногда ведут себя альтруистично. По данным нового исследования от международной группы ученых, приматы вида буроголовая коата (Ateles fusciceps) «рассказывают» сородичам из других групп о том, где находятся самые спелые плоды, пишет «Нож».

Необычное поведение обезьян описали ученые из Университета Хериота-Уатта и Эдинбургского университета (Шотландия) с коллегами из Национального автономного университета Мексики. Команда проанализировала данные семилетних наблюдений за популяцией Ateles fusciceps, обитаюших на полуострове Юкатан.

Исследователи заметили, что члены одной группы приматов время от времени разбиваются на небольшие подгруппы. Дальнейшие наблюдения показали, что таким образом буроголовые коаты расширяют общий объем знаний о фруктовых деревьях.

Доктор Мэтью Силк, соавтор исследования из Эдинбургского университета, объяснил: «Это не случайное социальное взаимодействие. Это продуманная система обмена инсайдерской информацией о том, где в их лесном доме растут лучшие фруктовые деревья».

Кроме того, «коммуникабельные» особи Ateles fusciceps постоянно меняли «собеседников». По мнению авторов статьи, осведомленность большинства обезьян приводит к благополучию внутри всей популяции.

«Обезьяны могут встречаться и обмениваться советами, но при этом они находятся на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы каждая из них могла исследовать разные части леса», — добавил Мэтью Силк.

