На росТВ признали неудобную для Путина правду4
- 1.02.2026, 20:18
Украину сломать не получилось.
В свежем интервью Олег Царев — один из самых одиозных сторонников российского вторжения — фактически признал провал всех ключевых целей Кремля. По его словам, «Украину сломать не получилось».
По его словам, Россия так и не смогла навязать Украине свои условия, заставить Киев капитулировать, добиться успеха на переговорах и быстро захватить Донбасс. Царёв с горечью констатирует: США не смогли «выкрутить руки Зеленскому», а значит, сценарий Кремля окончательно провалился.
На интервью обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский.
Особенно болезненно звучит признание, что даже Донбасс Россия не в состоянии захватить быстро. Царёв прямо говорит: то, что обещали взять за считанные дни, теперь требует ещё многих лет войны.
Фактически он признаёт: российская армия не справилась с задачей, а вся риторика о «быстрой победе» оказалась ложью.
Отдельно Царёв жалуется на экономическую ситуацию. По его словам, санкции действительно работают, доходы падают, аресты нефтяных танкеров бьют по бюджету, торговля нефтью оказывается под угрозой, а давление со стороны США и Европы только усиливается.
Он прямо признаёт, что если начнётся системный захват российских судов по всему миру, это станет серьёзнейшим ударом по бюджету России.