На росТВ признали неудобную для Путина правду 4 1.02.2026, 20:18

12,500

Украину сломать не получилось.

В свежем интервью Олег Царев — один из самых одиозных сторонников российского вторжения — фактически признал провал всех ключевых целей Кремля. По его словам, «Украину сломать не получилось».

По его словам, Россия так и не смогла навязать Украине свои условия, заставить Киев капитулировать, добиться успеха на переговорах и быстро захватить Донбасс. Царёв с горечью констатирует: США не смогли «выкрутить руки Зеленскому», а значит, сценарий Кремля окончательно провалился.

На интервью обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский.

Особенно болезненно звучит признание, что даже Донбасс Россия не в состоянии захватить быстро. Царёв прямо говорит: то, что обещали взять за считанные дни, теперь требует ещё многих лет войны.

Фактически он признаёт: российская армия не справилась с задачей, а вся риторика о «быстрой победе» оказалась ложью.

Отдельно Царёв жалуется на экономическую ситуацию. По его словам, санкции действительно работают, доходы падают, аресты нефтяных танкеров бьют по бюджету, торговля нефтью оказывается под угрозой, а давление со стороны США и Европы только усиливается.

Он прямо признаёт, что если начнётся системный захват российских судов по всему миру, это станет серьёзнейшим ударом по бюджету России.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com