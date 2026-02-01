Украинская разведка: Кремль делает ставку на зеков 2 1.02.2026, 20:34

9,120

Амнистия в России отменяется.

Действия Государственной думы страны-агрессора России свидетельствуют о желании властей РФ и в дальнейшем использовать заключённых для войны против Украины. Об этом 1 февраля проинформировала Служба внешней разведки (СВР) Украины.

«Кремль и дальше делает ставку на заключённых как расходный ресурс войны против Украины. На прошлой неделе российская Госдума за один день отклонила восемь проектов амнистии, представленных в 2020–2025 годах», — говорится в сообщении.

Украинские разведчики обратили внимание, что отклонённые документы касались не самых опасных преступников, а ветеранов, женщин с детьми, людей с инвалидностью, протестующих и осуждённых за сотрудничество с «нежелательными» иностранными некоммерческими организациями.

«В то же время депутаты отказали в амнистии журналистам, критикам власти, женщинам и вдовам участников «СВО» (то есть войны против Украины), а также предпринимателям. Последнюю масштабную амнистию в РФ проводили ещё в 2015 году — 10-летний перерыв является беспрецедентным за весь период действия Конституции России. А впрочем, у Кремля другое видение», — пишут в СВР.

Служба отмечает, что официально российские депутаты утверждают, будто амнистия «утратила актуальность» из-за якобы «гуманизации» уголовного законодательства.

«На самом деле речь идёт о выборочном освобождении от ответственности мобилизованных и контрактников и ограниченных послаблениях для беременных и матерей детей до 14 лет. Посыл прозрачный: единственный реальный путь к свободе — участие в войне», — говорится в релизе.

В СВР напомнили, что «на этом фоне карательная система РФ и дальше освобождает через фронт осуждённых за тяжкие преступления, которые возвращаются к мирной жизни и снова убивают».

«Только по официальным данным, с 2022 года российские суды признали виновными более 8 тыс. участников «СВО», из которых почти 900 проходили по делам о насильственных преступлениях. По меньшей мере 423 человека погибли от действий этих «ветеранов» — прямое следствие политики, подменяющей правосудие войной».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com