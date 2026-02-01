Было ваше — стало наше

4
  • Тарас Загородний
  • 1.02.2026, 21:14
  • 6,198
Американский бизнес придумал несложную схему честного раздевания российских нефтяных компаний.

По танкерам.

Сначала за государственный счёт вылавливают танкеры с подсанкционной нефтью. То есть по сути за неё ничего не платят. Поскольку нефть «ничья», то со спокойной душой её быстро продают, и дешёвая нефть (здесь в основном речь идёт об удешевлении дизеля в США) перерабатывается на заводах, которые, по странному стечению обстоятельств, принадлежат спонсорам Республиканской партии и Трампу лично. Трамп, кстати, теперь будет показывать, как упала цена на дизель. То есть «при Байдене такого не было».

По «Лукойлу». «Бобик сдыхает».

Сначала государство США обрушило на «Лукойл» санкции, а теперь, снова по странному стечению обстоятельств, которые невозможно никак объяснить, зарубежные активы «Лукойла» выкупил американский инвестфонд Carlyle. Теперь у американского бизнеса есть доступ на высокомаржинальный рынок Европы. Не исключаю, что теперь в ЕС будет перерабатываться нефть из Венесуэлы.

P.S. Зато у Путина есть фоточка в Белом доме. Красиво.

Тарас Загородний, «Фейсбук»

