Январь в Минске выдался холоднее, чем в российском Магадане

  1.02.2026, 21:53
Январь в Минске выдался холоднее, чем в российском Магадане

Такого не было с 2010 года.

По данным метеостатистики средняя температура за месяц на опорной метеостанции Минска достигла -10,8. Это самый холодный январь с 2010 года, пишет Telegram-канал banki24.

В Магадане, который в РФ отнесен к районам Крайнего Севера, средняя температура за месяц составила -9,4.

Самый большой мороз в Магадане отмечался 31 января (-16,7), в Минске — 17 января (-23,1).

Целую неделю (с 15 по 21 января) минимумы в Минске падали ниже -20. Морозно было и в новогоднюю ночь — минус 20,8.

Что будет летом после такой зимы? Синоптики говорят, что прогнозы на долгий период ненадежны. Если же взять за пример 2010 год, то в ту пору отмечалась экстремальная жара в июле и августе.

