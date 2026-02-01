Январь в Минске выдался холоднее, чем в российском Магадане

Январь в Минске выдался холоднее, чем в российском Магадане4
- 1.02.2026, 21:53
- 6,606
Такого не было с 2010 года.
По данным метеостатистики средняя температура за месяц на опорной метеостанции Минска достигла -10,8. Это самый холодный январь с 2010 года, пишет Telegram-канал banki24.
В Магадане, который в РФ отнесен к районам Крайнего Севера, средняя температура за месяц составила -9,4.
Самый большой мороз в Магадане отмечался 31 января (-16,7), в Минске — 17 января (-23,1).
Целую неделю (с 15 по 21 января) минимумы в Минске падали ниже -20. Морозно было и в новогоднюю ночь — минус 20,8.
Что будет летом после такой зимы? Синоптики говорят, что прогнозы на долгий период ненадежны. Если же взять за пример 2010 год, то в ту пору отмечалась экстремальная жара в июле и августе.