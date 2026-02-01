  • 1.02.2026, 22:15
Бывший белорусский политзаключенный помогает украинцам, оставшимся без тепла в морозы

Алексей Каплич волонтерит в белорусском «пункте несокрушимости».

Бывший белорусский политзаключенный Алексей Каплич начал волонтерить в белорусском «пункте несокрушимости» в Киеве. Об этом написала в «Фейсбуке» активистка Алена Жаркевич, опубликовав фотографию молодого человека. 18-летний белорус провел за решеткой 8,5 месяца — его осудили за попытку присоединиться к украинской армии.

«Вчера этот человек был в тюрьме. Прошёл через принудительную депортацию режима Лукашенко. Через сломанную судьбу, давление, унижения. А сегодня он — в Киеве. Рядом с нами. Делает то, что считает правильным: помогает Украине выжить и согреться»., — написала волонтерка о Капличе.

Она назвала поступок белоруса проявлением «внутреннего достоинства человека, которого не сломали».

