Бывший белорусский политзаключенный помогает украинцам, оставшимся без тепла в морозы

Бывший белорусский политзаключенный помогает украинцам, оставшимся без тепла в морозы3
- 1.02.2026, 22:15
- 5,682
Алексей Каплич волонтерит в белорусском «пункте несокрушимости».
Бывший белорусский политзаключенный Алексей Каплич начал волонтерить в белорусском «пункте несокрушимости» в Киеве. Об этом написала в «Фейсбуке» активистка Алена Жаркевич, опубликовав фотографию молодого человека. 18-летний белорус провел за решеткой 8,5 месяца — его осудили за попытку присоединиться к украинской армии.
«Вчера этот человек был в тюрьме. Прошёл через принудительную депортацию режима Лукашенко. Через сломанную судьбу, давление, унижения. А сегодня он — в Киеве. Рядом с нами. Делает то, что считает правильным: помогает Украине выжить и согреться»., — написала волонтерка о Капличе.
Она назвала поступок белоруса проявлением «внутреннего достоинства человека, которого не сломали».