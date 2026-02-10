Российская армия отправилась в «каменный век» за одну ночь 9 10.02.2026, 15:34

Маск фактически остановил наступление россиян на отдельных участках фронта.

В начале февраля в российских военных чатах началась паника, Starlink ввел новые жесткие ограничения, после чего значительная часть терминалов, использованных российскими подразделениями, оказалась отключена. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, система перешла на обязательную верификацию устройств и работу по «белому списку», что лишило Москву возможности пользоваться спутниковой связью на оккупированных территориях, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Российские военные жалуются в соцсетях на внезапную потерю связи. Кто-то бьет ногами по терминалу, кто-то использует его как стол. «За одну ночь мы откатились в каменный век», — написали бойцы из одного подразделения.

По данным украинских военных, российские атаки заметно снизили темпы. Эксперт Сергей Бескрестнов сообщил, что на отдельных участках наступление фактически остановилось. Cloudflare также зафиксировал снижение активности Starlink в зоне боевых действий. Командиры украинских бригад говорят: «Стало намного тише».

Однако на некоторых направлениях РФ адаптируется, переходя на связку из LTE-модемов, Wi-Fi-мостов и сетей реле. Российские дроны все чаще используют модемы с mesh-сетью, позволяющие контролировать аппараты на расстоянии до 600 км, а также ретрансляторы в Беларуси.

Главный удар Starlink пришелся по российским ударным беспилотникам, которые ранее били по тылам Украины на дистанциях свыше 200 км. Потеря постоянного канала связи серьезно ухудшила их эффективность.

Резко выросли цены на аналоговое оборудование — российские источники признают, что программы по созданию собственной защищенной связи были заброшены: «Качественной связи нет».

Для армии, называвшей себя «второй в мире», зависимость от одного американского сервиса стала болезненным ударом.

