В России вспыхнул скандал из-за приказа Кремля 11 10.02.2026, 20:37

Военное руководство РФ обвинили в катастрофе на фронте.

В российской армии разразился кризис связи: военные и Z-пропагандисты заявляют, что власти РФ начали отключать Telegram, из-за чего подразделения на передовой теряют управление и связанность, пишет «Диалог.UA».

В российском военном сегменте Telegram вспыхнул скандал, который сами пропагандисты называют катастрофой для фронта.

Авторы Z-каналов и участники боевых действий прямо пишут, что связь в войсках деградирует, управление подразделениями срывается, а решения российских властей фактически добивают и без того хрупкую систему коммуникации.

Российский мобилизованный, автор Z-канала «Убежище 8» пишет, что значительная часть фронтового управления до сих пор держалась на Telegram.

Через него передавались приказы, координаты, велось взаимодействие между подразделениями. Теперь же, как признают сами военные, «связанность падает», а хаос нарастает. Ситуацию усугубляет то, что Starlink для российской армии не работает. Военные мессенджеры либо нестабильны, либо требуют специальных «прошитых» смартфонов, которые нужно покупать самостоятельно и регулярно сдавать на перепрошивку.

Один из таких мессенджеров, по признанию Z-авторов, «периодически слетает», оставляя подразделения без связи на недели.

На этом фоне российские власти начали замедление Telegram. Как сообщает РБК со ссылкой на источники в индустрии и профильных ведомствах, фактические ограничения работы мессенджера начались еще в понедельник. Пользователи фиксируют массовые сбои, а военные — прямые последствия на фронте.

