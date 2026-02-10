FT: Путин теряет людей больше, чем может завербовать 2 10.02.2026, 16:38

Россия больше не способна на широкомасштабное наступление.

Россия фиксирует существенный рост числа военнослужащих, погибших или пропавших без вести в Украине, что, по оценкам европейских и украинских чиновников, снижает вероятность оперативного прорыва, на который рассчитывает Путин, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Аналитики отмечают, что интенсивность российских наступательных действий в ряде районов упала до темпов, сравнимых с Первой мировой. Это связано с истощением личного состава и невозможностью поддерживать высокий темп атак.

Несмотря на огромные выплаты, Россия не может привлечь достаточно добровольцев. Все большую часть новобранцев составляют преступники, а также мобилизованные, которых принуждают подписывать контракты после окончания службы. Увеличивается и число возвращенных на фронт раненых. По данным украинской аналитической группы Frontelligence Insight, уровень дезертирства достиг максимума за почти четыре года войны.

«Ставка Путина — это постоянное давление по всей линии фронта, которое якобы должно привести к обрушению украинской обороны. Но такие действия не дают значимых результатов», — заявил Майкл Кофман из Фонда Карнеги. Он подчеркнул, что нынешние тенденции в наборе личного состава свидетельствуют, что России все труднее поддерживать наступательные операции.

Хотя Россия достигает заявленных планов по набору — около 35 тыс. человек в месяц, — до 90% этих новобранцев в 2025 году направлялись лишь на замену потерь, отметил главком ВСУ Александр Сырский.

Москва заявила о наборе 422 704 человек в прошлом году и ставит аналогичные цели на 2026 год. Однако, по мнению экспертов, растущие потери ставят под сомнение способность России осуществлять широкомасштабные наступательные операции.

