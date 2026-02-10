Родственников украинских военнопленных шантажом заставляют регистрировать Starlink 2 10.02.2026, 18:16

6,608

От безысходности российские оккупанты идут на крайние меры.

О шантаже и угрозах, которым со стороны российских военных подвергаются семьи украинских пленных, заявил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«Враг использует уязвимость семей. Судьба украинцев им безразлична: для них это одноразовый ресурс. Если терминал используется для управления дронами, которые разрушают инфраструктуру и забирают жизни, сам факт регистрации терминала гражданином Украины является основанием для привлечения к уголовной ответственности», — подчеркнули в штабе.

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о вводе «белых списков» пользователей Starlink на прошлой неделе. Вскоре последовали жалобы российских военных на отсутствие связи и сообщения о снижении числа атак на украинские позиции. В украинском Минобороны рассказывали, что россияне пытаются завербовать украинских пользователей Starlink, предлагая за доступ к зарегистрированному терминалу до 10 тысяч гривен.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com