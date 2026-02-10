Родственников украинских военнопленных шантажом заставляют регистрировать Starlink

Родственников украинских военнопленных шантажом заставляют регистрировать Starlink2
- 10.02.2026, 18:16
От безысходности российские оккупанты идут на крайние меры.
О шантаже и угрозах, которым со стороны российских военных подвергаются семьи украинских пленных, заявил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
«Враг использует уязвимость семей. Судьба украинцев им безразлична: для них это одноразовый ресурс. Если терминал используется для управления дронами, которые разрушают инфраструктуру и забирают жизни, сам факт регистрации терминала гражданином Украины является основанием для привлечения к уголовной ответственности», — подчеркнули в штабе.
Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о вводе «белых списков» пользователей Starlink на прошлой неделе. Вскоре последовали жалобы российских военных на отсутствие связи и сообщения о снижении числа атак на украинские позиции. В украинском Минобороны рассказывали, что россияне пытаются завербовать украинских пользователей Starlink, предлагая за доступ к зарегистрированному терминалу до 10 тысяч гривен.