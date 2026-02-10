закрыть
18 мая 2026, понедельник, 18:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Родственников украинских военнопленных шантажом заставляют регистрировать Starlink

2
  • 10.02.2026, 18:16
  • 6,608
Родственников украинских военнопленных шантажом заставляют регистрировать Starlink

От безысходности российские оккупанты идут на крайние меры.

О шантаже и угрозах, которым со стороны российских военных подвергаются семьи украинских пленных, заявил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«Враг использует уязвимость семей. Судьба украинцев им безразлична: для них это одноразовый ресурс. Если терминал используется для управления дронами, которые разрушают инфраструктуру и забирают жизни, сам факт регистрации терминала гражданином Украины является основанием для привлечения к уголовной ответственности», — подчеркнули в штабе.

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о вводе «белых списков» пользователей Starlink на прошлой неделе. Вскоре последовали жалобы российских военных на отсутствие связи и сообщения о снижении числа атак на украинские позиции. В украинском Минобороны рассказывали, что россияне пытаются завербовать украинских пользователей Starlink, предлагая за доступ к зарегистрированному терминалу до 10 тысяч гривен.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН
А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип