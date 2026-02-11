У Зеленского отреагировали на сообщение FT о выборах и референдуме в Украине

У Зеленского отреагировали на сообщение FT о выборах и референдуме в Украине2
- 11.02.2026, 10:58
- 4,800
Ситуация с безопасностью остается ключевым условием.
В Офисе президента Украины отреагировали на материал Financial Times о том, что Украина якобы объявит о проведении выборов и референдума уже 24 февраля. На Банковой отметили, что ситуация с безопасностью остается ключевым условием.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в президентском окружении.
«Пока нет безопасности, не будет и объявлений (о выборах - ред.)», - сказал коротко изданию собеседник, комментируя материал Financial Times.
Что написало FT о выборах и референдуме в Украине
Издание Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников, а также лиц, «знакомых с ситуацией», написало, что президент Украины Владимир Зеленский якобы может в феврале объявить о проведении выборов и референдума по мирному соглашению.
Мол, Киев начал планирование президентских выборов и референдума по мирному соглашению с РФ после давления со стороны США.
По словам собеседников издания, Зеленский якобы намерен объявить об этом 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.
В материале утверждается, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Украины провести оба голосования до 15 мая, пригрозив в противном случае лишить Украину гарантий безопасности.
Подготовка к выборам в Украине
Напомним, после заявлений Трампа о необходимости выборов Зеленский отметил, что их можно будет провести через 60-90 дней после обеспечения безопасности и внесения изменений в законодательство.
Среди главных вызовов - безопасность избирателей, участие военных, голосование украинцев за границей и учет внутренне перемещенных лиц.