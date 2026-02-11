СМИ рассказали новые подробности задержания «белорусской журналистки», работавшей на КГБ 11 11.02.2026, 13:10

СБУ умышленно подбрасывала ей дезинформацию с грифом «Секретно».

Разоблаченная в Украине шпионка КГБ Инна Кардаш на момент задержания работала в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными Главного управления разведки Министерства обороны Украины. О новых деталях ее дела узнало «Радыё Свабода».

Информированный источник в правоохранительных органах рассказал изданию, что Инну Кардаш задержали 21 января. Предварительно решением суда ее арестовали до 20 марта включительно. Потом срок может быть продлен.

В материалах дела сообщается, что Кардаш имеет высшее образование и жила в зарегистрированном браке. На момент ареста она была военной в звании солдата (это одно из званий в нынешнем рядовом составе украинской армии). На работу в Координационный штаб ее взяли в ноябре 2025 года.

Дело против Кардаш завели 16 июля 2025 года. К тому моменту следователи уже вели негласное наблюдение за ней, а подозрение в шпионаже в пользу КГБ Беларуси вручили в день задержания.

Как утверждает следствие, Инна Кардаш сотрудничала с КГБ с 2019 года. Контакт она поддерживала через гражданина Беларуси, который «сознательно для нее осуществлял конфиденциальное сотрудничество со спецслужбами Беларуси». Не позднее 6 сентября 2025 года этот белорус предложил ей поехать в Будапешт за новыми инструкциями. В столицу Венгрии Кардаш приехала 16 сентября, приобрела там новый мобильный телефон и якобы установила «приложение для зашифрованных конфиденциальных разговоров». С этого номера она позвонила связному, а тот присоединил к их разговору сотрудника КГБ. Во время этой встречи Кардаш якобы получила задание устроиться на работу в Координационный штаб.

В ноябре ее взяли на работу в штаб. Как следует из документов, по крайней мере с 21 ноября по 19 декабря Кардаш «системно собирала служебную информацию»: фотографировала документы и записывала разговоры других сотрудников штаба, а записи потом передавала в Беларусь.

Сообщая о задержании Инны Кардаш, СБУ утверждала, что ей умышленно подбрасывали дезинформацию с грифом «Секретно».

