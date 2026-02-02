За кем в Украине шпионила «белорусская журналистка», работавшая на КГБ 29 2.02.2026, 23:04

История «Маты Хари» минского разлива.

«Я очень хорошо умею добывать информацию… Мне больше подходит роль разведчика под прикрытием журналиста…». Такие слова украинцы услышали в опубликованном Службой безопасности Украины видео с деталями разговоров журналистки Инны Кардаш, которая работала в ряде известных изданий — от телеканала «112 Украина» до агентства «Интерфакс-Украина», — и её кураторов из силовых ведомств Беларуси, пишет unian.net.

Служба безопасности Украины задержала белорусскую шпионку

Эти и другие диалоги, а также фотографии и видеозаписи, задокументированные Службой безопасности Украины (Департаментом защиты национальной государственности) совместно с подразделением собственной безопасности Главного управления разведки Министерства обороны Украины, — результат многоэтапной специальной операции по разоблачению и задержанию глубоко законспирированной шпионки.

Как сообщают в украинских силовых ведомствах, она работала на Комитет государственной безопасности Республики Беларусь минимум с 2015 года, была «теневым» участником процесса обвинения в шпионаже бывшего собственного корреспондента агентства УНИАН в Беларуси, сотрудника «Украинского радио» Павла Шаройко (журналист был задержан в Минске 25 октября 2017 года и приговорён к восьми годам лишения свободы), а с 2020 года была инфильтрована в украинское медиасообщество и выполняла специфические задания в Киеве.

Странная «дружба»

История Инны — это, по сути, история многих людей, родившихся в начале 1990-х годов. Бедное детство, жизнь на окраине Минска, вечно работающая мама, старшая сестра, с которой приходилось делить комнату, игрушки и даже одежду. Как и все её ровесники, Инна, очевидно, хотела лучшей жизни.

Она окончила школу, колледж, поступила в Белорусский государственный экономический университет. Однако экономическая специальность, похоже, была ей не по душе. Поэтому после окончания вуза в Беларуси она продолжила обучение в Европейском гуманитарном университете в Вильнюсе по специальности «Журналистика: новые медиа».

Девушка не жила в Литве постоянно, а приезжала туда время от времени — на сессии и медийные мероприятия, где обрастала знакомствами, которые могли пригодиться ей в будущем.

В то же время — и это первый странный момент — ранее никому не известная в довольно небольшом белорусском медиапространстве девушка (которая в свои двадцать лет работала разве что в компаниях, связанных с сетью автозаправочных станций, производством мебели и игорным бизнесом) врывается в него не просто внезапно, но и ярко — сразу в известные местные средства массовой информации. Причём — оппозиционные.

Среди них — агентство БелПАН и tut.by, которые впоследствии были признаны белорусским режимом «экстремистскими» и прекратили свою работу. Странность заключается в том, что параллельно с этим она снимает сюжеты для телеканала НТВ и для белорусского филиала российского пропагандистского ресурса Sputnik. Как говорится, и вашим, и нашим.

Второй интересный момент

«Звезду» зажигает некий Василий Семашко, который и становится открывателем «талантов» студентки и проводником её в местный (и не только) журналистский мир.

Как рассказали unian.net в украинских спецслужбах, Семашко имеет в Беларуси неоднозначную репутацию.

С одной стороны — известный журналист, фотограф, оператор, сотрудничающий с различными медиа, неплохо пишет и снимает сюжеты.

С другой стороны — имеет «чёрные пятна» в биографии в виде нескольких уголовных дел и отбывания наказаний в местах лишения свободы: один раз — за хулиганство, второй — за кражу.

С одной стороны — работает в оппозиционных к режиму Лукашенко медиа. С другой — делает репортажи для российских телеканалов (часто — вместе с Инной Кардаш) и ездит через Россию на оккупированные ею территории Украины: возит контрабанду под прикрытием «гуманитарной помощи» и освещает жизнь так называемых «Луганской народной республики» и «Донецкой народной республики» как российский пропагандист.

С одной стороны — сотрудничает с украинским телеканалом (правда, это ресурс кума президента Российской Федерации Владимира Путина, соратника беглого президента Украины Виктора Януковича Виктора Медведчука), на котором Инна Кардаш начинает свою карьеру «украинской журналистки». С другой — подставляет украинского журналиста Павла Шаройко под статью о шпионаже.

Шпионские страсти

Именно Василий Семашко (говорят, что Инна Кардаш тоже была в курсе) в 2017 году подсовывает Шаройко якобы секретный российский документ. И, как об этом писали многие белорусские и украинские средства массовой информации, произошло это по заказу Федеральной службы безопасности Российской Федерации «руками» Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.

Задержание Шаройко произошло сразу после его встречи с Семашко — спецслужбы знали, к кому и за чем идти. Аналогичная ситуация, к слову, произошла и с агентством БелПАН: некоторые белорусские коллеги Семашко намекают, что оно было закрыто Комитетом государственной безопасности Беларуси именно после того, как он пришёл туда работать, и многие его сотрудники были скомпрометированы.

«Семашко не скрывал, что поддерживает рабочие отношения с Валерием Бобышевым, который на тот момент занимал должность начальника одного из управлений Оперативно-аналитического центра при правителе Республики Беларусь», — писало издание «Белправда».

При этом Павла Шаройко осудили на восемь лет исправительной колонии формально лишь за намерения, тогда как Семашко, который якобы предал родину, передавая «секретный документ», и который, по логике, должен был быть частью «агентурной сети», был отпущен. Более того, он стал свидетелем обвинения в суде, а затем продолжил журналистскую деятельность, сотрудничая и с российскими пропагандистами, и с украинскими средствами массовой информации.

И это ещё не всё. Впоследствии Семашко спокойно открывает собственное медиа (что в Беларуси невозможно без прямого покровительства спецслужб), рассуждает в социальных сетях о настоящих и ненастоящих разведчиках, безнаказанно критикуя признания Александра Лукашенко о разоблачении одного из них, и продолжает «взращивать» будущую «разведчицу» Инну Кардаш.

Кроме того, если верить данным информационного портала центра «Миротворец», по крайней мере один раз он имел опыт незаконной переправки граждан Российской Федерации в Украину через белорусско-украинскую границу, чем даже хвастался в российских медиа.

Переезд в Украину

После освещения протестов в Беларуси в 2020 году Инна Кардаш под видом «страха репрессий» (вполне возможно, что это прикрытие также было организовано Семашко совместно с его «друзьями» в белорусских и российских спецслужбах) легально и без проблем переехала в Украину.

При этом её коллеги — белорусские журналистки Ксения Чиндарова и Лариса Щирякова — рассказывали, что были вынуждены покидать страну под давлением угроз, арестов, судов и постоянного психологического давления со стороны силовых структур.

Пагубные амбиции

В Киеве Инна тоже недолго оставалась на вторых ролях. Здесь свою роль сыграли знакомства времён учёбы в Вильнюсе. По информации военного корреспондента Андрея Цаплиенко, она была близка с покойным руководителем информационного агентства «Интерфакс-Украина» Александром Мартыненко, который взял её под своё крыло.

Как журналистка она аккредитовывалась на различные мероприятия с участием высших должностных лиц украинского государства, присутствовала на пресс-конференциях президента, посещала международные форумы, такие как Мюнхенская конференция по вопросам безопасности, получала приглашения на мероприятия посольств иностранных государств в Украине (спецслужбы задокументировали, что она особенно интересовалась контактами с китайскими дипломатами, в том числе в Беларуси, пытаясь «познакомить» представителей Поднебесной там с Василием Семашко), и так далее.

«Соответственно, она могла получать непубличную информацию, в частности с офреков, на которые приглашали агентство», — написал Цаплиенко.

Также, по его мнению, одной из задач, которые ставили перед Кардаш её кураторы, было трудоустройство в Интернациональные легионы «с целью сбора информации о белорусских добровольцах или для дискредитации интернационального добровольческого движения»… Основания для этой версии также содержатся в записях, обнародованных Службой безопасности Украины. В частности, там, где Инна пытается завербовать бойца из белорусского полка имени Кастуся Калиновского (в итоге в прошлом году она даже вышла замуж за представителя этого боевого формирования).

Как бы там ни было, журналистка привлекла к себе особое внимание украинских спецслужб, и с 2023 года за ней велось пристальное наблюдение. В частности, Департаменту защиты национальной государственности СБУ удалось зафиксировать её выезд за границу для непосредственного контакта с белорусским куратором на «нейтральной» территории — в одной из стран Европейского союза — с целью дополнительного инструктажа. Для этого Инна Кардаш также получила исчерпывающие инструкции: придумать правдоподобный повод для поездки (женщина совершала её якобы для медицинского обследования), приобрести новый смартфон, «одноразовую» сим-карту, а перед возвращением в Украину — избавиться от гаджета. На записях, обнародованных СБУ, куратор Инны говорит: «Сбрасывай до заводских настроек и случайно просто разбей его».

Также на записях разговоров куратор обещает ей вознаграждение — три тысячи евро ежемесячно — и уверяет, что решение о её работе принимает «первый человек в нашей стране», намекая на Александра Лукашенко, а также гарантирует ей безопасность от имени белорусского диктатора.

Какую именно «работу» журналистка «под прикрытием» должна была выполнять после возвращения в Киев, нетрудно догадаться по её дальнейшим действиям. Она почти сразу попыталась устроиться в одно из штабных подразделений военной разведки… При этом на записях СБУ ещё и хвасталась: «…Рано или поздно я понимала, что у меня будет полиграф. И я к этому готова»…

На новом месте (здесь к документированию уже подключились сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины) Инна записывала разговоры коллег, фотографировала экраны ноутбуков с документами «только для служебного пользования», а в разговорах с кураторами намекала, что в Украине ей уже тесно и стоит перебросить такого ценного агента в другое место. Одним из перспективных направлений для инфильтрации Инны Кардаш, как подозревают спецслужбы, был Китай: ранее женщина планировала туда годичную (!) поездку.

***

Во время задержания у Инны Кардаш изъяли смартфон и диктофон, на которые она фиксировала закрытую информацию из Главного управления разведки. По информации Офиса генерального прокурора, 22 января Шевченковский районный суд Киева арестовал её и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Следователи Службы безопасности Украины сообщили ей о подозрении по части первой статьи 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж). Максимальная санкция по этой статье — 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По информации спецслужб, вероятно, впоследствии её обменяют на украинцев, незаконно удерживаемых в Беларуси и России.

