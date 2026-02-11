The Telegraph: Кремлю придется пойти на уступки

The Telegraph: Кремлю придется пойти на уступки10
- 11.02.2026, 13:16
Экономика бьет тревогу.
Новые экономические данные свидетельствуют о стремительном ухудшении состояния российской экономики. По итогам 2025 года рост ВВП России сократился с 4,9% в 2024-м до всего 1%, и прогнозы на 2026 год остаются столь же мрачными. При этом инфляция остается высокой — 6,4%, а ключевая ставка фиксирована на уровне 15%, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).
Экономический спад происходит на фоне тяжелых потерь на фронте. В Донбасе наступление продвигается медленнее, чем союзники во время битвы на Сомме, а число убитых и раненых российских военнослужащих достигло 1,2 млн человек.
Чтобы финансировать войну, Кремль вынужден сокращать расходы практически на все гражданские отрасли — здравоохранение, производство авиационных запчастей, обслуживание энергетических объектов. Даже выплаты военнослужащим урезаются в пользу новых мобилизационных волн и усиления ультранационалистической пропаганды.
Эксперты предупреждают, что такие меры создают эффект «часовой бомбы»:
— российское здравоохранение, и без того ослабленное пандемией, рискует столкнуться с катастрофой на фоне старения населения и травм военнослужащих;
— дефицит авиационных деталей приведет к росту количества аварий;
— сокращение затрат на энергетику усугубит последствия ударов украинских дронов, уничтоживших в 2025 году 20% нефтепереработки.
На фоне ухудшения ситуации даже российские государственные СМИ признают стагнацию и технологическое отставание. Вирусные истории о пустующих торговых центрах и очередях в благотворительные столовые усиливают тревогу.
Неудовольствие проявляется не протестами, а массовой эмиграцией. С 2022 года Россию покинули от 500 тысяч до миллиона человек — крупнейшая волна отъезда с 1917 года. Внутри власти растут разногласия: экономические ведомства критикуют политику Центробанка, опасаясь длительной стагфляции.
Дополнительное давление создает снижение закупок российского сырья Индией и ужесточение западного контроля над «теневым флотом» перевозчиков. Условия для маневра стремительно сужаются.
Аналитики считают, что ослабление экономики может подтолкнуть Кремль к поиску соглашения по Украине раньше, чем ожидается.