The Telegraph: Кремлю придется пойти на уступки 10 11.02.2026, 13:16

Экономика бьет тревогу.

Новые экономические данные свидетельствуют о стремительном ухудшении состояния российской экономики. По итогам 2025 года рост ВВП России сократился с 4,9% в 2024-м до всего 1%, и прогнозы на 2026 год остаются столь же мрачными. При этом инфляция остается высокой — 6,4%, а ключевая ставка фиксирована на уровне 15%, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Экономический спад происходит на фоне тяжелых потерь на фронте. В Донбасе наступление продвигается медленнее, чем союзники во время битвы на Сомме, а число убитых и раненых российских военнослужащих достигло 1,2 млн человек.

Чтобы финансировать войну, Кремль вынужден сокращать расходы практически на все гражданские отрасли — здравоохранение, производство авиационных запчастей, обслуживание энергетических объектов. Даже выплаты военнослужащим урезаются в пользу новых мобилизационных волн и усиления ультранационалистической пропаганды.

Эксперты предупреждают, что такие меры создают эффект «часовой бомбы»:

— российское здравоохранение, и без того ослабленное пандемией, рискует столкнуться с катастрофой на фоне старения населения и травм военнослужащих;

— дефицит авиационных деталей приведет к росту количества аварий;

— сокращение затрат на энергетику усугубит последствия ударов украинских дронов, уничтоживших в 2025 году 20% нефтепереработки.

На фоне ухудшения ситуации даже российские государственные СМИ признают стагнацию и технологическое отставание. Вирусные истории о пустующих торговых центрах и очередях в благотворительные столовые усиливают тревогу.

Неудовольствие проявляется не протестами, а массовой эмиграцией. С 2022 года Россию покинули от 500 тысяч до миллиона человек — крупнейшая волна отъезда с 1917 года. Внутри власти растут разногласия: экономические ведомства критикуют политику Центробанка, опасаясь длительной стагфляции.

Дополнительное давление создает снижение закупок российского сырья Индией и ужесточение западного контроля над «теневым флотом» перевозчиков. Условия для маневра стремительно сужаются.

Аналитики считают, что ослабление экономики может подтолкнуть Кремль к поиску соглашения по Украине раньше, чем ожидается.

