Встреча Лукашенко и Трампа сорвана39
- 11.02.2026, 21:05
- 38,434
Полетит Рыженков.
Лукашенко получил приглашение на первую встречу лидеров «Совета мира», рассказала его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, пишет БелТА. Однако диктатор не полетит на встречу из-за закрытого неба со стороны ЕС.
— Да, мы с удовольствием посетили бы Соединенные Штаты Америки, но есть вопросы, которые невозможно отложить, — заявила пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. — Кроме того, мы принимаем во внимание и возможные логистические сложности, которые могут возникнуть из-за незаконных санкций, в первую очередь Евросоюза — с учетом закрытия воздушного пространства над ЕС.
Саммит «Совета мира» Трампа должен пройти 19 февраля в Вашингтоне. В Вашингтон полетит министр иностранных дел Максим Рыженков.
Отметим, Евросоюз прекратил авиасообщение с Беларусью из-за авиатерроризма Лукашенко. 23 мая 2021 года диктатор посадил в Минске самолет Ryanair.