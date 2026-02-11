закрыть
19 мая 2026, вторник, 14:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Встреча Лукашенко и Трампа сорвана

39
  • 11.02.2026, 21:05
  • 38,434
Встреча Лукашенко и Трампа сорвана

Полетит Рыженков.

Лукашенко получил приглашение на первую встречу лидеров «Совета мира», рассказала его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, пишет БелТА. Однако диктатор не полетит на встречу из-за закрытого неба со стороны ЕС.

— Да, мы с удовольствием посетили бы Соединенные Штаты Америки, но есть вопросы, которые невозможно отложить, — заявила пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. — Кроме того, мы принимаем во внимание и возможные логистические сложности, которые могут возникнуть из-за незаконных санкций, в первую очередь Евросоюза — с учетом закрытия воздушного пространства над ЕС.

Саммит «Совета мира» Трампа должен пройти 19 февраля в Вашингтоне. В Вашингтон полетит министр иностранных дел Максим Рыженков.

Отметим, Евросоюз прекратил авиасообщение с Беларусью из-за авиатерроризма Лукашенко. 23 мая 2021 года диктатор посадил в Минске самолет Ryanair.

Написать комментарий 39

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН