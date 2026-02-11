В Кремле отреагировали на информацию СМИ о возможном проведении выборов в Украине до 15 мая 5 11.02.2026, 14:49

Дмитрий Песков

Фото: Getty Images

Высказаться поручили Пескову.

Представитель российского Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока «рано говорить» о готовности Украины провести выборы этой весной, поскольку есть только «обмен сообщениями» через прессу со стороны источников.

Об этом он сказал на брифинге в среду, 11 февраля, пишут российские пропагандистские СМИ.

Он утверждает, что Москва внимательно следит за информационными потоками в медиа и принимает их во внимание. В то же время «нужно ориентироваться на первоисточники», от которых заявлений о выборах весной пока не было, говорит представитель российского диктатора.

11 февраля газета Financial Times со ссылкой на украинских и европейских чиновников сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля намерен объявить о планах провести выборы и референдум этой весной — до 15 мая на фоне сильного давления со стороны США и угрозы потерять гарантии безопасности.

Источники Укринформа в Офисе президента Украины опровергли вероятность проведения выборов в ближайшее время, поскольку Россия продолжает наносить удары.

«Никто же не против выборов, но должна быть безопасность», — отметили в ОП.

