Европа и Канада нашли нового сильного союзника 3 11.02.2026, 22:01

22,466

Эта страна заполняет образовавшийся после ухудшения отношений с США вакуум.

На фоне усиления глобальной нестабильности и резкого ухудшения отношений между США, Китаем и Россией, Европа и Канада все активнее укрепляют связи с Индией, рассматривая ее как ключевого партнера для снижения экономических рисков, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Недавно США и Индия заключили долгожданное торговое соглашение, которое снизило взаимные тарифы и остановило ухудшение отношений, вызванное предыдущими торговыми спорами. Хотя президент США Дональд Трамп представил соглашение как геополитическую победу, заявив, что Индия перестанет закупать российскую нефть, Нью-Дели публично не подтвердил таких обязательств.

Сделка была заключена вскоре после масштабного соглашения о свободной торговле между Индией и Европейским союзом — первого серьезного прорыва за почти 25 лет переговоров. ЕС стремится диверсифицировать экономические связи на фоне нарастающего давления США и все более напряженных отношений с Китаем.

Однако сближение Европы с Китаем вызывает внутреннее сопротивление, европейские политики опасаются усиливать зависимость от Пекина из-за вопросов безопасности, прав человека и его тесных связей с Москвой.

Поэтому ЕС видит в Индии более приемлемый вариант. Страна сочетает растущий производственный потенциал, демократическую легитимность и стратегическую дистанцию от Китая. Крупные международные компании уже переносят туда часть производств — в том числе производство большей части iPhone для американского рынка.

Похожий путь рассматривает и Канада, стремящаяся уменьшить зависимость от США и избежать рисков, связанных с Китаем. Несмотря на недавние дипломатические трения между Оттавой и Нью-Дели, Индия рассматривается как прагматичная опора в меняющемся мировом порядке.

Таким образом, Индия постепенно превращается в ключевой «мост» между Европой и Северной Америкой — экономический, политический и стратегический. В условиях, когда традиционные альянсы пересматриваются, именно Индия заполняет образовавшийся вакуум.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com