Белорусы открывают в Киеве второй Центр несокрушимости

Белорусы открывают в Киеве второй Центр несокрушимости3
- 11.02.2026, 17:57
Первая точка поддержки уже не справляется с количеством нуждающихся.
Когда Киев остается без света и тепла, весь мир не остается равнодушным. Белорусы тоже не остались в стороне.
11 февраля белорусы устанавливают вторую палатку, так как первая уже не справляется с количеством людей, которым нужна помощь, сообщает благотворительный фонд «Вільна Білорусь».
«Центр несокрушимости — это место, где есть свет, тепло и поддержка, где ощущаются солидарность и человечность.
Особенно приятно, что это инициатива обычных белорусов.
От имени белорусского сообщества Украины выражаем искреннюю благодарность Елене Жаркевич и всем, кто помог реализовать это важное и нужное дело».