«Белорусский пункт несокрушимости работает 24/7» 5.02.2026, 12:02

Елена Жаркевич

Волонтер Елена Жаркевич рассказала, как белорусы помогают киевлянам, оставшимся без тепла.

Киев переживает сильные морозы и регулярные отключения электроэнергии на фоне постоянных российских атак. В этих условиях в столице Украины уже неделю продолжает работу Белорусский пункт несокрушимости — место, где людям помогают выстоять.

Как сегодня живет Киев без света и тепла — в условиях морозов и постоянных ударов российских оккупантов? Об этом сайт Charter97.org поговорил с Еленой Жаркевич, волонтером, активисткой и представительницей общественной организации «Сустрэча».

— Когда нет света и тепла, Киев выходит на улицы — появляются такие палатки, как наша. Я буду говорить про наш пункт: к нам приходят, чтобы согреться и поесть, потому что мы организовали все так, чтобы у нас всегда была горячая еда. Здесь есть свет, люди могут зарядить телефоны и пауэрбанки — вот так мы и справляемся, как можем.

Если говорить о том, что происходит в домах Киева, то, конечно, каждый выкручивается как может. У нас есть высотки, у кого есть газ — те греются газом. Люди включают плиты и обогреваются, если есть такая возможность.

Самая тяжелая ситуация — когда лопаются трубы. Тогда квартиры заливает водой, люди фактически не могут в них находиться. В таких случаях они приходят к нам, в палатки: греются, подогревают воду, берут горячую еду.

Есть люди пожилого возраста или с инвалидностью, особенно в многоэтажных домах. Им тяжело выйти на улицу и сложно куда-то добраться. Тогда они приходят к нам с термосами — либо соседи, либо мы сами набираем еду в термосы и относим таким людям, тем, кто находится в тяжелом состоянии или не может самостоятельно передвигаться.

— Как пришла идея открыть Белорусский пункт несокрушимости?

— Белорусский пункт несокрушимости реализовали сами белорусы. Это была моя идея, потому что я живу в Украине и понимаю, что сегодня действительно необходимо. Люди откликнулись на мою инициативу: откликнулись друзья, откликнулись просто неравнодушные люди.

У нас есть закрытый чат, где находятся исключительно наши волонтеры, которые работают 24/7. Первыми начали помогать белорусы из диаспоры в США. Со мной связались мои друзья и сказали: «Елена, давай мы что-нибудь купим для помощи». Белорусы из Вашингтона собрали деньги между собой — я даже не знаю, кто и сколько — и купили нам палатку.

Потом белорусы из Канады спросили: «А чем ты будешь обогревать палатку?» Я ответила, что у нас пока ничего нет и я ищу варианты. Они купили нам газовые горелки и другое оборудование для обогрева.

Позже откликнулась белорусская компания Ineedhelp — ребята сами мне позвонили и сказали: «Елена, давай мы купим генератор». Это были первые шаги, чтобы этот пункт вообще появился.

А потом уже начали помогать обычные белорусы. Мы понимали, что нам нужен стол, нужно топливо, нужны базовые вещи. Мы открыли счет, и белорусы начали перечислять деньги, чтобы мы могли все это организовать.

Дальше мы вместе с Ириной Счастной и другими активистами написали у себя на страницах призыв: «Белорусы Киева, приезжайте, помогайте — нужно установить палатку». Все уже было согласовано с местной администрацией, и мы дали клич. Белорусы приехали помогать растягивать палатку, позже подключились и местные жители — помогли все установить, даже сделали нам пол.

Белорусский пункт несокрушимости сделали простые люди — без громких фамилий, без фондов. Я слышала, что некоторые белорусские деятели, называющие себя политиками, говорили, что это невозможно. Оказалось — возможно, главное — хотеть и делать.

В первый же вечер, когда мы только устанавливали палатку, у нас еще почти ничего не было. Мы включили генератор и начали все подключать. Уже тогда к нам пришли, я думаю, человек 50 или больше — просто чтобы зарядить телефоны. Мы не успевали раздавать удлинители. В тот момент здесь не было ни света, ни воды — вообще ничего. Пункт начал работать еще до того, как мы все успели окончательно подготовить.

На следующий день к нам обратилась районная администрация. Здесь работали ремонтные бригады, которые приехали восстанавливать Киев со всей Украины — из Ровно и других городов. Людей не хватает, многие на фронте, ситуация трудная. Нас спросили, сможем ли мы кормить этих работников. В итоге получилось так, что помимо местных жителей мы кормим еще и их — примерно 250–300 человек в день.

Я хочу отдельно сказать, кто нам особенно помогает. К нам приезжают бывшие добровольцы, которые были ранены или уже демобилизованы. Нам помогают бывшие политзаключенные: Ирина Счастная помогает с первых дней, Алексей Каплич приехал из Вильнюса, он освободился совсем недавно. Нам помогают белорусские волонтеры со всей Украины. Мы всем им безмерно благодарны.

— Какая помощь сейчас наиболее необходима украинцам, чтобы выдержать эти чрезвычайно тяжелые условия?

— Если говорить об Украине в целом, я скажу прямо: весь цивилизованный мир должен включиться для помощи. Украине нужно оружие, и нужно давить на Россию. Если не будет обстрелов, если не будет российских оккупантов, которые здесь убивают людей, все закончится. Мы переживем морозы, мы переживем все.

Если говорить о помощи здесь и сейчас, чтобы выстоять в этих условиях и поддерживать и добровольцев, и военных, и мирных людей, — нам нужны руки, нам нужно топливо. Нам нужны пледы и термосы. Нужны аккумуляторные лампы — они стоят 300–400 гривен, это около 40 злотых. Для нас это небольшая сумма, но многие бабушки в Киеве просто не могут себе этого позволить.

Если белорусы захотят присоединиться к помощи Белорусскому пункту несокрушимости, нам нужны пледы, пауэрбанки, теплые вещи, любые источники света на аккумуляторах — чтобы человек мог зарядить их у нас и пойти домой, где снова будет свет.

