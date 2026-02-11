Японцы ответили Китаю 3 11.02.2026, 18:55

Давление Пекина может давать обратный эффект.

Пекин пытался наказать премьер-министра Японии Санаэ Такаити за ее заявления о Тайване, но эта тактика обернулась против самого Китая. Вместо того чтобы отступить, Такаити сохранила жесткую позицию и получила мощную поддержку избирателей на прошедших выходных национальных выборах, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Осенью прошлого года Такаити заявила, что Японию могут втянуть в конфликт, если Китай решит захватить Тайвань силой. Пекин ответил угрозами экономических санкций, агрессивной риторикой и давлением на японский бизнес. Были отменены туристические рейсы, концерты, ограничен доступ японских компаний к ключевым китайским материалам.

Однако попытки запугать Японию провалились. Избиратели восприняли давление Китая как подтверждение слов Такаити и объединились вокруг лидера, готового противостоять внешнему шантажу. Итог — ее партия получила подавляющее большинство в парламенте.

Эксперты отмечают, что ни одно государство не поддержало китайскую кампанию против Такаити, что сделало Пекин «провокатором» в глазах мирового сообщества. Несмотря на поражение, Китай продолжает требовать от японского премьера отзыва ее «ошибочных» заявлений о Тайване.

Новый мандат укрепляет позицию Такаити, которая намерена углублять сотрудничество с США, усиливать оборону и снижать экономическую зависимость от Китая. В условиях растущих амбиций Пекина вокруг Тайваня эта политика обещает дальнейшее охлаждение отношений между странами.

Ситуация служит сигналом для других государств, сталкивающихся с китайским давлением — уступки не обеспечивают безопасность. Для стран, расположенных рядом с Китаем, включая Японию и Тайвань, пространство для маневра остается минимальным.

