СМИ: Российские войска начали отступать в Запорожской области 10 11.02.2026, 21:07

22,808

Во всем «виноват» Маск.

Страхи Z-военкоров, что отключение спутникового интернета Starlink подорвет позиции российских войск на передовой, начали сбываться. Украинские силы продвинулись в Запорожской области после того, как российские подразделения лишились связи от компании Илона Маска, сообщил The Moscow Times высокопоставленный сотрудник НАТО.

Представитель альянса, говоривший на условиях анонимности, не уточнил, в какой именно степени последние успехи Украины могут быть напрямую связаны с потерей доступа россиян к Starlink. Но отметил: «Потеряв эту связь, Россия оказалась в несколько затруднительное положение с точки зрения оперативного управления войсками. Любая альтернатива, которую предложит Россия, вероятно, не будет столь же эффективной».

Именно об этом предупреждали Z-блогеры после того, как Маск в начале февраля отключил терминалы, не попавшие в составленные Украиной «белые списки». «Сейчас резко выяснится, что подразделения без связи работать эффективно не могут. Вот новость для некоторых в высоких кабинетах будет», – писал сразу после произошедшего «Белорусский силовик». Альтернативы Starlink у российской армии «просто не существует… многое, в том числе боевое управление, было завязано на нем», сокрушался «Военный обозреватель».

«Мы остались без связи!», – жаловался российский военный на видео, размещенном в телеграм-канале «Военкоры русской весны». Канал призвал волонтеров срочно собрать деньги на закупку раций: «Практически на всех фронтах затруднилось управление войсками, нам пишут бойцы и просят помочь с оборудованием — радиомостами и радиостанциями».

Терминалы Starlink в российских подразделениях работали незаконно, потому что ввозились контрабандой из других стран. Настроить их удавалось в том числе потому, что формально они находились на территории Украины, пусть оккупированной. Минобороны США еще при администрации Джо Байдена стало обсуждать с компанией SpaceX Маска, которая предоставляет услуги связи Starlink, вопрос о деактивации терминалов в российских войсках. Летом 2024 года Пентагон сообщил об отключении сотен «левых» терминалов.

Но проблему это принципиально не решило, а при Дональде Трампе эта тема не поднималась.

Михаил Федоров, ранее занимавший должность министра цифровой трансформации Украины, вскоре после своего назначения в январе министром обороны обратился в SpaceX с просьбой отключить российские терминалы. В их число попали все аппараты, не зарегистрированные в Украине. Российская армия использовала их не только для связи, но в последнее время стала даже устанавливать на боевые дроны, чтобы обходить украинскую защиту.

Сразу после отключения ВСУ зафиксировали падение боевой активности. В сводке Генштаба 5 февраля говорилось о 56 случаях штурмовых действий с российской стороны против 80-110 ранее.

Обе стороны в последние дни заявляли о том, что добились успехов в Запорожской области. В среду ВСУ сообщили, что отбили село Косивцево.

Российская армия, между тем, в последние недели практически полностью заняла город Гуляйполе. Это последний крупный населенный пункт на пути к областной столице Запорожью.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com