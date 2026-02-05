Генштаб ВСУ подтвердил, что у россиян перестал работать Starlink 4 5.02.2026, 20:14

На многих участках фронта были остановлены штурмовые действия.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что у российской армии серьезные проблемы со спутниковой связью на фронте после массовых блокировок терминалов Starlink.

Об этом рассказали «Укринформу» собеседники в Генштабе ВСУ.

Так, в командовании ВСУ подтвердили, что у оккупантов на фронте перестали работать «старлинки». Это произошло после введения правил по регистрации таких терминалов в Украине.

У россиян возникли серьезные проблемы –– затруднено управление войсками.

Отметим, что 5 февраля советник министра обороны и консультант в области военных радиотехнологий Сергей (Флеш) Бескрестнов написал, что «у противника на фронтах даже не проблема, у противника катастрофа».

По словам специалиста, из-за блокировки Starlink у оккупантов «все управление войсками легло», а на многих участках были остановлены штурмовые действия.

«По нашим войскам выяснили, что были проблемы у тех, кто не оперативно подал списки на частные «старлинки». Процесс обработки продолжается», - добавил советник главы МО.

