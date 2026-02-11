Зеленский о планах объявить 24 февраля о выборах в Украине: Впервые слышу 8 11.02.2026, 21:28

3,250

Президент Украины не подтвердил информацию Financial Times.

Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил информацию Financial Times о намерении огласить 24 февраля о проведении выборов и референдума в стране. Об этом глава государства сказал 11 февраля во время онлайн-ответов на вопросы СМИ, передает корреспондент издания «Гордон».

По словам Зеленского, позиция Украины по выборам неизменна: начать процесс можно только тогда, когда будут все соответствующие гарантии безопасности.

«Относительно выборов, намерении объявить 24 февраля – впервые слышу, – подчеркнул Зеленский. – Вопросы выборов поднимают те или иные партнеры. Украина сама никогда не поднимала, но, безусловно, мы готовы к выборам, я говорил. Очень просто сделать. Сделайте сeasefire – будут выборы. То есть это вопрос безопасности».

Президент отметил, что США поднимали вопрос выборов, но «не угрожали отказываться от своих гарантий безопасности».

