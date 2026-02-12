В России суд обязал Исуса Христоса вернуть прежнее имя 9 12.02.2026, 14:58

Он снова станет Евгением Петровичем Чекулаевым.

Выбрать редкое имя сегодня уже не кажется чем-то необычным. Житель Казани (Татарстан, РФ) в какой-то момент решил официально стать Исусом Христосом — и ему это удалось. Однако теперь суд постановил вернуть прежнее имя.

Издание «Бизнес Online» пишет, что поводом для обращения прокурора Ильдара Исмагилова в суд стало заключение Министерства юстиции. Согласно документу, смена имени по религиозному принципу запрещена.

В прокуратуре посчитали, что мужчина таким образом вводит людей в заблуждение, соотнося свое имя с личностью Иисуса Христа, и тем самым оскорбляет чувства верующих.

Таким образом, Исус Петрович Христос вновь станет Евгением Петровичем Чекулаевым. Когда именно мужчина решился на смену имени, не уточняется. Ранее он был неоднократно судим за разбой и грабеж, а в декабре получил 2,5 года условно за фиктивную регистрацию мигрантов в своей квартире.

