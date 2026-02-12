В Беларуси начали выпускать хлеб с крапивой

В Беларуси начали выпускать хлеб с крапивой36
- 12.02.2026, 15:27
- 3,800
Его производят в Могилеве.
В Беларуси стали производить хлеб с крапивой, рассказали на госТВ.
Необычную новинку презентовала на главной гастрономической выставке «Продэкспо» в Москве белорусская компания «Домочай.
Могилевская хлебобулочная кондитерская компания выпустила новую линейку хлеба, в том числе с крапивой. Изделие под брендом «Здрава Хлеб», представляет собой линейку цельнозернового хлеба с высоким содержанием белка. Из наиболее полезных и необычных добавок к хлебу - крапива, лен, морковь, злаки, семечки.
Новый хлеб продается уже в Беларуси и готов расширять экспортную географию.