20 мая 2026, среда, 16:27
В Беларуси начали выпускать хлеб с крапивой

  • 12.02.2026, 15:27
Его производят в Могилеве.

В Беларуси стали производить хлеб с крапивой, рассказали на госТВ.

Необычную новинку презентовала на главной гастрономической выставке «Продэкспо» в Москве белорусская компания «Домочай.

Могилевская хлебобулочная кондитерская компания выпустила новую линейку хлеба, в том числе с крапивой. Изделие под брендом «Здрава Хлеб», представляет собой линейку цельнозернового хлеба с высоким содержанием белка. Из наиболее полезных и необычных добавок к хлебу - крапива, лен, морковь, злаки, семечки.

Новый хлеб продается уже в Беларуси и готов расширять экспортную географию.

