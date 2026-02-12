Морозы в Беларуси отступают?2
- 12.02.2026, 15:37
- 2,068
Нас ждут дождь и мокрый снег.
В Беларуси 13 февраля ожидаются дождь с мокрым снегом и слабые морозы, сообщает БелТА.
В пятницу будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег, по северу со снегом).
В отдельных районах возможен туман, слабый гололед, на дорогах гололедица, днем местами по северу налипание мокрого снега. Ветер прогнозируется южный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, днем - от минус 1 до плюс 5 градусов.