Пьяный брестчинин вылетел с чужого корпоратива, но не сдался 4 12.02.2026, 15:54

иллюстративное фото

Теперь ему инкриминируют хулиганство.

Пьяного белоруса выгнали с чужого корпоратива. Подробности уголовного дела рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Фигурантом уголовного дела стал 47-летний брестчанин, до ночи отдыхавший с друзьями в одном из городских заведений. В какой-то момент компания вышла на улицу. А возвращаясь, мужчина отстал от друзей и зашел в другое заведение, где был частный корпоратив.

Пьяного брестанина еле выставили на улицу с чужого праздника. Недовольный этим, фигурант ударил дверь рукой, оставив вмятину. Ущерб составил около 500 белорусских рублей.

Спустя несколько минут после инцидента брестчанина задержал ближайший наряд милиции. Ему инкриминируют хулиганство.

