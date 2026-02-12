Из белорусских магазинов исчез популярный продукт 11 12.02.2026, 18:18

Проблема затронула не только Минск, но и другие города.

В последние недели читатели заметили аномальный спрос на греческий йогурт, особенно без добавок — его оказалось сложно найти даже в крупных магазинах. Судя по обсуждениям в Threads, проблема затронула не только Минск, но и другие города. «Онлайнер» узнал, когда продукт снова появится в продаже.

В соцсетях пользователи строят разные версии — от «все продали в Россию» до дефицита сырья и массового перехода людей на правильное питание накануне весны. Еще одна версия — продукт раскупили после того, как завирусился десерт из греческого йогурта и печенья, который называют «японским чизкейком».

«Куда пропал греческий йогурт «Теос»? После нашумевшего тренда в инстаграм йогурт исчез с полок магазинов. Теперь его завозят реже и точечно, зачастую с какими-то вкусами, классический белый сложно найти. Мне писали про доставку и определенные адреса магазинов, но мне хочется, как раньше, покупать его без напряга в ближайшем магазине», — делятся покупатели.

Некоторые читатели отмечают, что проблема не ограничивается одним брендом. С полок исчезли греческие йогурты разных производителей: продукцию «Бабушкиной крынки» сейчас тоже сложно найти, а греческий йогурт Рогачевского молочноконсервного комбината в Минске и раньше появлялся нерегулярно — теперь же его почти не встретить.

В компании «Савушкин» корреспонденту Onlíner подтвердили повышенный спрос и отметили, что рассчитывают на стабилизацию поставок уже с марта.

Конечно, мы знаем об ажиотаже в социальных сетях, вызванном отсутствием натурального йогурта Teos на полках торговых сетей. Сразу хотим опровергнуть предположения некоторых пользователей о том, что причина отсутствия йогурта — увеличение экспортных поставок. Это не так. Мы не снижали объемы производства и поставок в торговые сети, — сообщили в компании.

По словам производителя, февраль и март — время традиционно повышенного спроса на высокобелковые продукты, в это время многие возвращаются к тренировкам в спортзале и пересматривают свой рацион в пользу ПП, поэтому йогурт буквально сметают с полок.

Похожая ситуация в начале 2025 года была с мягким творогом «Савушкин», за которым охотились зожники по всей стране. Усилил спрос и кулинарный тренд: тысячи и тысячи людей все еще охотятся за йогуртом, чтобы приготовить «ленивый» ПП-чизкейк, рецепт которого завирусился в интернете.

