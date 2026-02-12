Устарели ли танки на современном поле боя? 6 12.02.2026, 18:55

Ответ не так прост.

По мере приближения войны в Украине к пятому году все очевиднее, что вопреки прогнозам о «конце эпохи танков», бронетехника остается важной частью современной войны. Хотя крупные танковые сражения времен Второй мировой окончательно ушли в прошлое, танки по-прежнему эффективно выполняют боевые задачи, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Почему танки все еще нужны?

До полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году эксперты активно спорили о будущем бронетехники. Указывали на ее уязвимость перед современными средствами разведки и дешевыми ПТРК. Даже тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждал, что эпоха танков «закончилась». Однако четыре года боев показали, что эти прогнозы не оправдались.

Украина и Россия активно используют танки в наступательных и оборонительных операциях — в основном для поддержки механизированной пехоты и уничтожения укрепленных позиций. Танковые дуэли происходят редко, а маневренная война невозможна из-за плотной линии фронта и всепроникающего наблюдения дронов. ВСУ применяют как советские Т-72 и Т-80, так и западные Abrams, Leopard и Challenger. Россия использует различные модификации Т-90, Т-80, Т-72 и Т-64.

Как дроны изменили бронетехнику?

Главная новая угроза — барражирующие боеприпасы, или «камикадзе-дроны». Они круглосуточно атакуют цели, и танки для операторов — приоритетная добыча. В ответ экипажи внедряют импровизированные меры защиты: решетчатую броню, контейнеры, проволочные конструкции, напоминающие одуванчик. Такие решения повышают защиту от дронов, но делают танк заметнее и ухудшают обзор экипажа.

Несмотря на новые угрозы, танки остаются важным инструментом войны, а армии вынуждены адаптировать их к реалиям XXI века.

