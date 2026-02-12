«А я не работник?» 7 12.02.2026, 19:21

Сотруднице свинофермы отказались выделить жилье, потому что в колхозе ждут иностранных работников.

Ольга — мать-одиночка, которая живет в агрогородке Сейловичи Несвижского района. Женщина воспитывает двух дочек и трудится на свиноферме. Старший сын Ольги уже взрослый и живет отдельно. Ольга же с девочками обитает в съемном жилье, оплачивает которое колхоз. Все это время женщина надеялась, что руководство выделит ей домик, который со временем она сможет выкупить. Но недавно ее мечты разрушились. Судя по видео, которое Ольга от безысходности выложила в TikTok, обещанные ей квадраты собираются отдать иностранным рабочим, которых очень ждут в хозяйстве, пишет «Зеркало».

Ольга — многодетная мама: у нее взрослый сын (ему 23 года и он живет отдельно) и две дочки. Одна ходит в садик, вторая в сентябре пошла в первый класс. На видео женщина, не скрывая слез, рассказывает, что жизнь ее так «крутанула», что пришлось уехать из города в деревню. Раньше времени вышла из декрета и устроилась на свиноферму в надежде, что получит от хозяйства жилье и у них с девочками появится свой угол.

— Труд очень тяжелый, но, как говорится, ради детей я готова на все, — рассказывала она на видео. — Я не жалуюсь, что мне там тяжело, я и вторую работу взяла, потому что я одна, у меня вообще никого нет.

Сейчас это видео удалено. По словам Ольги, это сделал TikTok. В ролике она рассказывала, что два года назад директор пообещал ей выделить квадраты от организации. А пока они живут на съемных. Их оплачивает хозяйство. Казалось бы, неплохо, но, продолжает многодетная мама, там очень холодно.

— Я все говорила детям: «Давайте потерпим, потому что вот-вот. Он нам обещал». Одну квартиру он нам обещал, не дал, потому что там (речь о семье, которой выделили помещение. — Прим. ред.) ребенок — инвалид и нужно было предоставить жилье в первую очередь, — описывала ситуацию Ольга. — Я все поняла, он сказал, я делаю вторую квартиру и будет уже точно ваша.

В конце февраля у Ольги заканчивается договор аренды, и она пошла к директору, чтобы уточнить, будет ли колхоз его продлевать. Руководитель ответил, что да, а еще предупредил, что жилье от хозяйства ей не выделят, так как оно уйдет иностранным работникам, которые вскоре должны приехать.

— Его не волнует, в каких я условиях тут живу с детьми, — не сдержала эмоций женщина.

Она сокрушалась, что поверила обещаниям и не стала собирать документы, что она нуждается в жилплощади.

— Он сказал, что я тебе и так дам, не переживай. Я не алкоголичка, мне даже дали благодарственное письмо. Я стараюсь, работаю ради своих детей. Купила мебель, потратила столько денег в надежде все-таки, что нам дадут жилье, мы дождемся.

Женщина говорит, она понимает, что «колхозное жилье» — это не ее личное. Но она надеялась со временем его выкупить.

— Сегодня он (директор. — Прим. ред.) разбил все мои мечты, — со слезами на глазах рассказывала Ольга. — Сказал, если вам не нравится, можете уезжать, потому что мне надо рабочие. А я не рабочая?.. Как я не рабочая? Я работаю, стараюсь.

В комментариях ей предлагали переехать в другой населенный пункт. Некоторые даже называли деревни, где требуются люди и готовы предоставить крышу над головой.

— Спасибо большое, — отвечала женщина. — Уехать не проблема, но, поймите, маленькие дети. Меня на ферму не возьмут, так как на дойку нужно с самого утра. А я работаю с 8.00 и до 16.00. График хороший для детей.

Стоит отметить, что в обсуждениях были и те, кто высказывался по ситуации с долей скепсиса.

— Вы же не сами снимаете это жилье, вам арендует колхоз, — написал в комментариях один из пользователей. — Я понимаю, что вы хотите собственное. Но вы должны понимать, что все и сразу не бывает.

«Из этого колхоза я не уеду, потому что моим детям здесь хорошо»

Во вторник, 10 февраля, через день после первого видео Ольга записала еще одно. В нем поблагодарила людей, которые ее поддержали после первой публикации, и рассказала, что утром, когда ехала на работу, ей позвонили и попросили зайти к директору.

— Он [сказал, что] такое не говорил (о чем именно речь, Ольга не уточнила. — Прим. ред.), оказывается. Что я некрасиво поступила. Что опозорила наше сельское хозяйство, — перечислила она. — Хотя ничем [никого] не опозорила. У нас очень хорошие добросовестные люди. Замечательные люди <…>.

Она тепло отозвалась о коллегах, сотрудниках школы и детского сада. Попросила прощения у всех, кого могли задеть ее слова.

— У нас очень хороший колхоз, хорошая деревня. Меня просят, чтобы я другой колхоз нашла, но хочу сказать так: моим детям здесь очень хорошо. Меня устраивает моя работа, график меня устраивает, заведующая, которая всегда [все] понимает <…>.

Ольга также рассказала, что директор попросил ее удалить первое видео. В противном случае, заявил, колхоз не будет оплачивать съемную квартиру.

— Поверьте, я не расстроилась. Я заработаю. Я получаю алименты, буду сама заключать договор и оплачивать это жилье, — поделилась планами она. — Но из этого колхоза я не уеду, потому что моим детям здесь хорошо. Недалеко отсюда мои родители захоронены. Почему я должна уезжать с маленькими детками и искать другой колхоз?

В среду, 11 февраля, Ольга выложила еще один ролик. В нем она рассказала, что к ней приехали чиновники из райисполкома. С ними секретарь и экономист из хозяйства. Они смотрели, в каких условиях живет семья. Об их визите женщина высказалась положительно. Проверяющие увидели, что в доме чисто, в холодильнике — еда, одежда у детей тоже есть.

— Огромное спасибо, что они приехали, посмотрели наши условия. Сказали, что у нас можно жить. Можно жить, значит, будем жить. Колхоз нам, оказывается, очень хорошо помогает, то есть директор у нас ангел, а я демон, который неизвестно чего хочет, — поделилась мыслями о той встрече женщина. — Ничего страшного, девчонки. Я сильная. Главное, чтобы была сила в руках. Я подниму своих детей. Никто мне ничем не обязан, поверьте, никто. Я сама сильная. Я родила своих деток, и я обязана их смотреть <…>.

По словам Ольги, с жильем проверяющие попросили ее немного потерпеть.

— Он (директор. — Прим. ред.) обещает до лета предоставить нам жилье. Я соберу все справки, естественно. Встану на очередь (все как положено). Жалко, конечно, что я раньше это не сделала. Время потеряла. Буду сама оплачивать это жилье (видимо, речь о съемном. — Прим. ред.), я уже решила. Я смогу, я справлюсь. 18-го числа подпишем договор, и все будет хорошо. А вам хочу сказать, директор, нельзя с женщинами бороться.

