Шойгу обвинил НАТО в подготовке нападения на Беларусь и РФ 31 12.02.2026, 20:27

Секретарь Совбеза России уверяет, что обстановка у границ напряженная.

У границ России и Беларуси якобы создалась «угрожающая ситуация» из-за действий стран НАТО по подготовке к вторжению, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. «Обстановка напряженная, прогноз развития — пессимистичный… Можно констатировать, что альянс фактически создает у российских и белорусских рубежей плацдарм для военной агрессии против наших стран», — сказал он в беседе с «Интерфаксом», касающейся Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В подтверждение своего тезиса Шойгу привел данные о том, что командование НАТО якобы провело в странах Балтии и Польше девять учений за неделю с 30 января по 6 февраля. По его словам, во время маневров в том числе проводились стрельбы из РСЗО HIMARS. «Европейские страны вступили на путь милитаризации, даже несмотря на сложное положение в их экономике, — заявил Шойгу. — Наращивается военное присутствие НАТО, растет число провокаций в воздушном пространстве и на море, на учениях отрабатываются атаки на территорию стран — членов ОДКБ».

Он подчеркнул, что в результате «намеренных и системных действий» Запада были разрушены ключевые механизмы «обеспечения стратегической стабильности», и заявил, что Россия, которая начала крупнейшую со времен Второй мировой войну в Европе, к этому непричастна. «Предпосылок к кардинальному улучшению пока не просматривается», — констатировал глава Совбеза.

В начале недели Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что западные страны готовят смену «конституционного строя» в Беларуси и свержение Александра Лукашенко. По версии ведомства, операция якобы нацелена на президентские выборы 2030 года. Реализовать свои планы Запад якобы намерен посредством поиска в белорусском обществе «либеральных пассионариев». Цель этих действий — «ослабить связку Минска и Москвы в рамках «союзного государства» и затруднить России достижение целей военной операции» в Украине, заявили в СВР.

