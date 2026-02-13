«Хотелось бы, чтоб от меня в «год женщины» отстали» 15 13.02.2026, 9:34

Пафос, фальшь и показуха лукашистов.

На второй месяц 2026 года, объявленного в Беларуси Годом белорусской женщины, правительство определилось с планом действий — как именно оно намерено, согласно распоряжению Лукашенко, «возвращать образ женщины-матери на пьедестал», пишет «Салідарнасць».

Совмин утвердил республиканский план мероприятий, «направленных на популяризацию роли женщины и ее вклада в развитие общества», а также «формирование общественного диалога по тематике года». Координатором всего процесса определено Минтруда и соцзащиты (в котором, напомним, недавно сменили единственную в Беларуси женщину-министра на руководителя-мужчину).

В списке, как сообщается, 61 мероприятие: информационные, тематические (соревнования, концерты), а также в части правового регулирования поддержки женщин.

И почти каждый пункт в перечне так называемых ключевых направлений вызывает, скажем так, альтернативный восторг и кривую усмешку.

«А брендбук будет?»

Перво-наперво чиновники упомянули формирование бренда белорусской женщины (логотип с васильками, орнаментом и красно-зеленым исполнением уже утвердили). Что для этого надо? По их мнению — пропагандистская кампания. А потому в течение года появится женское интернет-радио — его планируют запустить уже в марте. А еще медиапроекты #белоруска21века, #ВсеНачинаетсяСсемьи, ЖенскоеЛицоБеларуси.

Первым обычно идет самое главное. Выходит, все у белорусской женщины есть, кроме бренда? Как мы без него раньше жили-то?

Логотип года женщины. БСЖ утверждает, что его выбрали «единогласно из более чем 100 вариантов».

— А брендбук будет? — с сарказмом интересуется читательница «Салідарнасці» Валентина, дизайнер. — Чтоб не только логотип, но и миссия, позиционирование, шаблоны, параметры и все остальное прописали. Вдруг отдельно взятая белоруска выбьется из бренда, не соответствует — что тогда? Посадят или дадут время до конца года исправиться?

…Если серьезно, это красивые слова ни о чем. Вот помогли бы молодой маме, которая получила 3 рубля больничного и меньше 600 рублей зарплаты — это не громкая, но конкретная помощь беларуской женщине. И позитивный пиар, кстати.

«Помощь заключалась в советах встать на учет на биржу труда»

Дальше по плану у правительства — «популяризация значимого вклада белорусских женщин на международных площадках».

То есть, на форумах, куда Беларусь пока еще пускают, чиновницы вроде постпреда Беларуси при ООН Ларисы Бельской, заместительницы министра труда Марины Артеменко или главы БСЖ Ольги Шпилевской в очередной раз будут манипулировать цифрами про гендерное равенство, врать про отсутствие в нашей стране политзаключенных, рассказывать про всяческую социальную защиту, поддержку и заботу государства о белорусках.

Да только от частоты повторений ложь правдой не становится.

«Салідарнасць» не раз рассказывала о том, как белорусские власти спекулируют на теме гендерного равенства и замалчивают неудобные моменты. Что выдают за «заботу государства» о женщинах и почему даже проект помощи белорускам в уязвимом положении отдает душком мизогинии. И почему ситуация с правами женщин в нашей стране все еще не меняется к лучшему.

Поэтому, право, смешно и неудобно слышать заявления главы провластного союза женщин Ольги Шпилевской: мол, белорусы «еще не пришли» к тому, чтобы считать насилием не только избиения, но и психологическое воздействие, и вообще проблема больше характерна «для сельской местности». А в БСЖ, по ее словам, ни одна белоруска с жалобой на домашнее насилие не обратилась. Ну правильно — потому что эффект примерно тот же, как пожаловаться в «Спортлото».

— Я как мама-одиночка столкнулась с угрозами поставить мою семью в СОП и комиссиями (там были реальные тетки с начесами!), которые вваливались к нам домой «проверять условия», — говорит минчанка Ирина. — Помощь при этом заключалась в советах встать на учет на биржу труда, где предлагали вакансии дворников и рабочих зеленхоза.

Я нашла работу сама. И все, чего лично мне хотелось бы — чтоб от меня в Год женщины отстали. Не лезли ни в постель, ни в холодильник, ни в детскую. Не имитировали заботу. И не пытались заставлять пахать за троих, а платить, как половине работника.

«Пафоса добавить – дело нехитрое»

Что еще ждет беларусок по плану Совмина РБ? «Продвижение здорового образа жизни» — в виде акций и фестивалей, а также профилактических мер. То есть, не комплексные медицинские программы, а так, лайт-версия.

Вторая бесплатная попытка ЭКО? Может быть, но это не точно. Своевременные прививки девочкам от ВПЧ? Да, но с большим опозданием (в Беларуси массовую вакцинацию переносили несколько раз). И системные проблемы с доступностью медпомощи.

Но зато чего в этом году будет точно в достатке — это «женских» культурно-общественных мероприятий: выставок, акций, диалоговых площадок и конкурсов, среди которых «Женщина года», «Семья года», семейный фестиваль «Вместе», молодежный проект «Дзявочы вянок мiру» и конкурс на «лучшую бабушку страны».

Ничто из этого не ново: «Женщину года» в Беларуси выбирают с 2009-го, «Семью года» — с 2012-го, конкурсы для многодетных мам «Краса Беларуси» и социальных инициатив «Дзявочы вянок міру» стартовали в 2020-м, фестиваль «Вместе» — в 2024-м.

То есть, чиновники просто перечислили все то, что уже есть. Как говорил незабвенный герой «Свадьбы в Малиновке» — мне бы такую работу, чтобы поменьше работы. А пафоса добавить — дело нехитрое.

Что в сухом остатке? Как мы и прогнозировали, фокус на демографии. А еще пафос, фальшь и показуха. Создается впечатление, что чиновники приложили все усилия, чтобы, не дай бог, не улучшить случайно жизнь беларусок. А вдруг женщинам понравится и начнут требовать с государства то, для чего оно и существует?

Как красивые планы повлияют на действительно важные проблемы: уровень домашнего насилия, гендерный разрыв в зарплатах, «невидимый» и бесплатный домашний труд, дискриминацию и харрасмент на работе? Вопрос риторический. Никак.

Зато будет выполнено задание правителя и придуманный властями «образ женщины-труженицы» (например, с лопатой) поставят на пьедестал. Возможно, даже не фигурально, а поставят скульптуру возле резиденции. Где-нибудь между статуей коровы, которой Лукашенко не раз предлагал поставить памятник, и Умки.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com