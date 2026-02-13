В выходные белорусов ждет очередное похолодание
- 13.02.2026, 18:02
В субботу, как упоминалось ранее, в тылу циклона ожидается адвекция арктического воздуха и будет наблюдаться обратный суточный ход температуры, за исключением юго-востока. Это когда ночь теплее дня, пишет телеграм-канал «Метеовайб».
В течение суток от - 6°С по северо западу, до +4°С по юго востоку.
К вечеру по северо-западной половине понижение температуры до - 7..-13°C.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, умеренный до порывистого. Под влиянием фронта оклюзии местами небольшой снег, слабая метель.
Дороги будут скользкими.
Минск: ночью 0..+2, а днём 0..-2, к вечеру -6..-8°С, небольшой снег, слабая метель, на дорогах гололедица.
В воскресеньеохлаждение продолжится. Ночью мы окажемся на южной периферии холодного скандинавского антициклона.
Днём на южную половину страны окажет влияние южный циклон с центром над Румынией. Его фронт окклюзии принесет снег, слабую метель. Более интенсивные снегопады могут быть к вечеру по юго-востоку.
Суммарное количество осадков по юго-востоку Гомельщины, по данным модели ЕСМWF, к утру понедельника может достичь 7-10 мм.
Ветер северо-восточный, умеренный, по юго-востоку местами порывистый.
На дорогах гололедица.
Ночью -12..-17°С, по югу и юго-востоку -6..-11°С, по -18..-23°С.
Днём -6..-12°С
Минск: ночью -13..-15°С, а днём -8..-10°С, без осадков.
Холодная погода сохранится и в начале следующей недели. К середине недели увеличится вероятность осадков, а температурный фон начнет повышаться.