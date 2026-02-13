В Гомеле после звонка очевидца задержали пьяного водителя BMW

В Гомеле после звонка очевидца задержали пьяного водителя BMW11
- 13.02.2026, 11:54
Видеофакт.
В дежурную часть ГАИ поступил звонок от гражданина, заметившего, что автомобилем BMW управляет человек, предположительно находящийся в нетрезвом состоянии. По указанной информации к месту был направлен ближайший наряд ДПС, сообщили в УВД.
Инспекторы остановили автомобиль. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения. Проведенное освидетельствование подтвердило подозрения: уровень алкоголя составил более двух промилле.
Водитель отстранен от управления транспортным средством. В отношении него составлен административный протокол.