В Гомеле после звонка очевидца задержали пьяного водителя BMW 11 13.02.2026, 11:54

Видеофакт.

В дежурную часть ГАИ поступил звонок от гражданина, заметившего, что автомобилем BMW управляет человек, предположительно находящийся в нетрезвом состоянии. По указанной информации к месту был направлен ближайший наряд ДПС, сообщили в УВД.

Инспекторы остановили автомобиль. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения. Проведенное освидетельствование подтвердило подозрения: уровень алкоголя составил более двух промилле.

Водитель отстранен от управления транспортным средством. В отношении него составлен административный протокол.

