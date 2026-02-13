Проблемами белорусов в банках занялся омбудсмен по гражданским правам Польши 13.02.2026, 13:11

Он обратился в Комиссию по финансовому надзору Польши.

Омбудсмен по гражданским правам Польши занялся проблемой с открытием банковских счетов. С ней столкнулись белорусы, которые подали в этой стране заявление о международной защите. В комиссию финансового надзора Польши обратился заместитель омбудсмена Войцех Бжезовский, обратило внимание издание MOST.

В обращении говорится, что банки отказывают открывать счета белорусам, ожидающим решения по заявлению о международной защите. Просители убежища подают временное удостоверение личности иностранца. Но в банках заявляют, что этого документа недостаточно. К тому же банки просят белорусов предоставить документы, подтверждающие прибыль.

Представитель омбудсмена напоминает, что иностранцы, которые просят международную защиту в Польше, не имеют других документов, кроме временного удостоверения личности. В соответствии с польским законодательством, этот документ подтверждает личность иностранца, пока продолжается рассмотрение его дела о международной защите. Кроме того, лицо, обратившееся за международной защитой, не имеет права работать в течение полугода с момента подачи заявления и не может дать подтверждения источника дохода.

Многие белорусы в этот период получают помощь от организаций поддержки репрессированных. Однако отсутствие банковского счета затрудняет получение такой помощи.

Бжезовский просит председателя комиссии финансового надзора высказать свою позицию по поводу такой проблемы белорусов. Также он просит объяснить, как иностранцы с временным удостоверением личности могут открыть банковский счет в Польше.

Существенные проблемы с банковскими счетами начались у белорусов после введения нового пакета финансовых санкций, принятого в октябре 2025 года. Для открытия счета банки стали требовать вид на жительство. Некоторым белорусам, у которых закончился вид на жительство, стали блокировать счета.

