Кому из школьников разрешили взять телефон на ЦЭ в 2026 году? 1 13.02.2026, 16:15

1,360

В Минобразования ответили.

Во время пресс-конференции в Минске заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования – начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова рассказала, что в 2026 году телефоны на централизованном экзамене (ЦЭ) по-прежнему будут под запретом. Однако есть нюанс.

Исключение сделали для тех, кому смартфоны нужны для контроля состояния здоровья (речь идёт о школьниках с диабетом, нарушениями слуха, опорно-двигательного аппарата и другими заболеваниями). Для этого на устройствах должно быть установлено специальное приложение. Других справок не требуется.

- Информация, подтверждающая использование таких устройств, вносится учреждениям образования при осуществлении регистрации учащихся на централизованных экзаменах, – подчеркнула Ирина Каржова.

Кроме того, она уточнила, что эти же выпускники могут не принимать участие в жеребьёвке мест для размещения в аудитории проведения экзамена – это сделает учитель, который там находится.

Вместо паспорта – идентификационный номер

Одно из технических изменений вступительной кампании 2026 года касается регистрации бланков. Теперь в них нужно указывать не серию и номер паспорта, а идентификационный номер – буквенно-цифровой код, который не меняется даже при замене документа.

Помимо этого, Каржова предупредила, что за нарушение правил нахождения в аудитории предусмотрено удаление. Такие выпускники смогут пересдать ЦЭ в августе в иные сроки, однако участвовать во вступительной кампании 2026 года уже не будут.

