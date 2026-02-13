21 мая 2026, четверг, 19:54
  • 13.02.2026, 19:24
Отправленная в Беларусь бронепластина обернулась для россиянина уголовным делом

В отношении бронепластины в РФ действует экспортный контроль.

Житель Петербурга стал фигурантом уголовного дела о контрабанде продукции двойного назначения. По информации УФСБ по Петербургу и Ленобласти, мужчина отправил в Беларусь бронепластину, в отношении которой действует экспортный контроль. Сообщение об этом появилось 13 февраля.

Как уточняет «Фонтанка», подозреваемый занимался продажей средств индивидуальной бронезащиты — жилетов, шлемов и пластин. Среди его покупателей были в том числе участники специальной военной операции.

Один из отправленных в Беларусь предметов — американская бронепластина DKX — не выдержала проверки отстрелом: пуля пробила изделие, заявленный класс защиты не подтвердился. Подробности расследования и обстоятельства отправки груза в настоящее время устанавливаются.

