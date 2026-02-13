Отправленная в Беларусь бронепластина обернулась для россиянина уголовным делом 13.02.2026, 19:24

4,142

В отношении бронепластины в РФ действует экспортный контроль.

Житель Петербурга стал фигурантом уголовного дела о контрабанде продукции двойного назначения. По информации УФСБ по Петербургу и Ленобласти, мужчина отправил в Беларусь бронепластину, в отношении которой действует экспортный контроль. Сообщение об этом появилось 13 февраля.

Как уточняет «Фонтанка», подозреваемый занимался продажей средств индивидуальной бронезащиты — жилетов, шлемов и пластин. Среди его покупателей были в том числе участники специальной военной операции.

Один из отправленных в Беларусь предметов — американская бронепластина DKX — не выдержала проверки отстрелом: пуля пробила изделие, заявленный класс защиты не подтвердился. Подробности расследования и обстоятельства отправки груза в настоящее время устанавливаются.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com