В Слуцке продают консервно-фабрикатный цех 4 13.02.2026, 20:07

Фото: lifeforstock / Freepik.com

За одну базовую.

В Слуцке снова попытаются продать строения, расположенные на территории старого консервного завода, обратил внимание портал esoligorsk.by.

Объявление выставлено на сайте Государственного комитета по имуществу.

Там указано, что консервно-фабрикатный цех продают за одну базовую величину (сейчас это 45). Объект находится по адресу: улица Ленина, 116–2.

Общая площадь составляет 2824,2 м². Неиспользуемый производственный участок находится на третьем этаже.

Изолированное помещение имеет статус историко-культурной ценности. При приобретении права собственности на нее новый владелец должен будет подписать охранное обязательство (это надо сделать в течение одного месяца).

Фото: au.nca.by

Как уточнял ранее портал SlutskGorod, здание возведено в 1912 году. И с тех времен его назначение несколько раз менялось.

Сначала там располагалось коммерческое училище, переехавшее из деревянного строения. Учебное заведение таким образом расширили, а финансы на строительство выделили местные меценаты.

Также в прошлом там функционировали различные учреждения (например, Дом культуры профсоюзов и краеведческий музей).

После войны здание пустовало до второй половины 1950-х годов, а затем в нем располагались соковый, а после консервный завод.

