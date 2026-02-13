В Слуцке продают консервно-фабрикатный цех

В Слуцке продают консервно-фабрикатный цех4
- 13.02.2026, 20:07
За одну базовую.
В Слуцке снова попытаются продать строения, расположенные на территории старого консервного завода, обратил внимание портал esoligorsk.by.
Объявление выставлено на сайте Государственного комитета по имуществу.
Там указано, что консервно-фабрикатный цех продают за одну базовую величину (сейчас это 45). Объект находится по адресу: улица Ленина, 116–2.
Общая площадь составляет 2824,2 м². Неиспользуемый производственный участок находится на третьем этаже.
Изолированное помещение имеет статус историко-культурной ценности. При приобретении права собственности на нее новый владелец должен будет подписать охранное обязательство (это надо сделать в течение одного месяца).
Как уточнял ранее портал SlutskGorod, здание возведено в 1912 году. И с тех времен его назначение несколько раз менялось.
Сначала там располагалось коммерческое училище, переехавшее из деревянного строения. Учебное заведение таким образом расширили, а финансы на строительство выделили местные меценаты.
Также в прошлом там функционировали различные учреждения (например, Дом культуры профсоюзов и краеведческий музей).
После войны здание пустовало до второй половины 1950-х годов, а затем в нем располагались соковый, а после консервный завод.