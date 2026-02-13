Правозащитники: Освобожденных политзаключенных заставляют в 48 часов покинуть Беларусь

Правозащитники: Освобожденных политзаключенных заставляют в 48 часов покинуть Беларусь11
- 13.02.2026, 20:50
Иначе грозит новое уголовное дело.
Некоторых политических заключенных, недавно вышедших на свободу, заставляют покинуть территорию Беларуси в течение 48 часов, угрожая в противном случае возбуждением нового уголовного дела, сообщает правозащитный центр «Вясна».
Кроме того, по данным правозащитников, политзаключенных в колониях вызывают на беседы и рассказывают о возможности помилования, однако при этом также склоняют к выезду из страны. В случае отказа, как утверждается, некоторым освобожденным угрожают преследованием.
Ранее сообщалось, что силовики опрашивают политзаключенных, хотят ли они после помилования остаться в Беларуси или выехать.
Напомним, коалиция белорусских правозащитных организаций требовала от белорусских властей прекратить принудительную депортацию освобожденных политзаключенных, а людям, которых планируется освободить в будущем, — право свободно выбирать место своего пребывания.
Коалиция поприветствовала освобождение 175 человек, которые вышли на свободу с сентября по декабрь 2025 года, и призвала белорусские власти «проявлять дальновидность в преодолении сложившегося в стране гуманитарного кризиса».
«Освобожденные, насильственно вывезенные за пределы Беларуси, фактически оказываются в ситуации принудительного изгнания и лишены возможности вернуться на родину. Некоторые из них лишены паспортов. Такие действия белорусских властей прямо нарушают как национальное законодательство, так и международные обязательства Беларуси, и делают еще более уязвимым положение людей, которые уже понесли несправедливое наказание», — заявили правозащитники.