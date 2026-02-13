Правозащитники: Освобожденных политзаключенных заставляют в 48 часов покинуть Беларусь 11 13.02.2026, 20:50

11,402

Иначе грозит новое уголовное дело.

Некоторых политических заключенных, недавно вышедших на свободу, заставляют покинуть территорию Беларуси в течение 48 часов, угрожая в противном случае возбуждением нового уголовного дела, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Кроме того, по данным правозащитников, политзаключенных в колониях вызывают на беседы и рассказывают о возможности помилования, однако при этом также склоняют к выезду из страны. В случае отказа, как утверждается, некоторым освобожденным угрожают преследованием.

Ранее сообщалось, что силовики опрашивают политзаключенных, хотят ли они после помилования остаться в Беларуси или выехать.

Напомним, коалиция белорусских правозащитных организаций требовала от белорусских властей прекратить принудительную депортацию освобожденных политзаключенных, а людям, которых планируется освободить в будущем, — право свободно выбирать место своего пребывания.

Коалиция поприветствовала освобождение 175 человек, которые вышли на свободу с сентября по декабрь 2025 года, и призвала белорусские власти «проявлять дальновидность в преодолении сложившегося в стране гуманитарного кризиса».

«Освобожденные, насильственно вывезенные за пределы Беларуси, фактически оказываются в ситуации принудительного изгнания и лишены возможности вернуться на родину. Некоторые из них лишены паспортов. Такие действия белорусских властей прямо нарушают как национальное законодательство, так и международные обязательства Беларуси, и делают еще более уязвимым положение людей, которые уже понесли несправедливое наказание», — заявили правозащитники.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com