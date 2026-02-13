закрыть
21 мая 2026, четверг, 21:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Правозащитники: Освобожденных политзаключенных заставляют в 48 часов покинуть Беларусь

11
  • 13.02.2026, 20:50
  • 11,402
Правозащитники: Освобожденных политзаключенных заставляют в 48 часов покинуть Беларусь

Иначе грозит новое уголовное дело.

Некоторых политических заключенных, недавно вышедших на свободу, заставляют покинуть территорию Беларуси в течение 48 часов, угрожая в противном случае возбуждением нового уголовного дела, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Кроме того, по данным правозащитников, политзаключенных в колониях вызывают на беседы и рассказывают о возможности помилования, однако при этом также склоняют к выезду из страны. В случае отказа, как утверждается, некоторым освобожденным угрожают преследованием.

Ранее сообщалось, что силовики опрашивают политзаключенных, хотят ли они после помилования остаться в Беларуси или выехать.

Напомним, коалиция белорусских правозащитных организаций требовала от белорусских властей прекратить принудительную депортацию освобожденных политзаключенных, а людям, которых планируется освободить в будущем, — право свободно выбирать место своего пребывания.

Коалиция поприветствовала освобождение 175 человек, которые вышли на свободу с сентября по декабрь 2025 года, и призвала белорусские власти «проявлять дальновидность в преодолении сложившегося в стране гуманитарного кризиса».

«Освобожденные, насильственно вывезенные за пределы Беларуси, фактически оказываются в ситуации принудительного изгнания и лишены возможности вернуться на родину. Некоторые из них лишены паспортов. Такие действия белорусских властей прямо нарушают как национальное законодательство, так и международные обязательства Беларуси, и делают еще более уязвимым положение людей, которые уже понесли несправедливое наказание», — заявили правозащитники.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран