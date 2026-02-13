Это четкий сигнал
- Арсений Яценюк
- 13.02.2026, 21:54
Только что военный преступник Путин полностью изменил свою так называемую переговорную команду. Вместо реальных переговорщиков снова назначен абсолютный «ноунейм» Мединский. Это четкий сигнал: Россия не собирается вести настоящие переговоры. Она имитирует процесс, чтобы выиграть время.
Можем ли мы выиграть эту войну? Да, можем. Украина уже доказала это на поле боя. Вопрос в другом: будет ли достаточно ресурсов.
Сегодня многое зависит от позиции Великобритании и Европейского союза. Великобритания демонстрирует лидерство. Министерство иностранных дел объявило о масштабном пакете помощи – около £500 млн. Это чрезвычайно важно для Украины. Это конкретный шаг, который усиливает нашу оборону и приближает победу.
Нельзя попасть в ловушку условий России по территориям. Если предположить, даже гипотетически, что Украина согласилась бы отдать свои земли, что абсолютно неконституционно, – аппетиты агрессора только возрастут. Далее прозвучат новые требования: никакого НАТО, никакой украинской армии. Это логика ультиматумов и максимализма.
Россия не откажется от своих имперских целей добровольно. Ее можно остановить только силой, санкциями, изоляцией и системным давлением.
Мы должны усиливать это давление до тех пор, пока Путин не осознает: эта изнурительная война становится для него политическим и личным приговором. Только так можно положить конец агрессии.
Арсений Яценюк, Facebook