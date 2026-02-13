Арсений Яценюк

13.02.2026, 21:54

Арсений Яценюк

Россия не собирается вести настоящие переговоры.

Только что военный преступник Путин полностью изменил свою так называемую переговорную команду. Вместо реальных переговорщиков снова назначен абсолютный «ноунейм» Мединский. Это четкий сигнал: Россия не собирается вести настоящие переговоры. Она имитирует процесс, чтобы выиграть время.

Можем ли мы выиграть эту войну? Да, можем. Украина уже доказала это на поле боя. Вопрос в другом: будет ли достаточно ресурсов.

Сегодня многое зависит от позиции Великобритании и Европейского союза. Великобритания демонстрирует лидерство. Министерство иностранных дел объявило о масштабном пакете помощи – около £500 млн. Это чрезвычайно важно для Украины. Это конкретный шаг, который усиливает нашу оборону и приближает победу.

Нельзя попасть в ловушку условий России по территориям. Если предположить, даже гипотетически, что Украина согласилась бы отдать свои земли, что абсолютно неконституционно, – аппетиты агрессора только возрастут. Далее прозвучат новые требования: никакого НАТО, никакой украинской армии. Это логика ультиматумов и максимализма.

Россия не откажется от своих имперских целей добровольно. Ее можно остановить только силой, санкциями, изоляцией и системным давлением.

Мы должны усиливать это давление до тех пор, пока Путин не осознает: эта изнурительная война становится для него политическим и личным приговором. Только так можно положить конец агрессии.

Арсений Яценюк, Facebook

