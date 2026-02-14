Грэм предложил вручить Путину награду «Человек года НАТО» 10 14.02.2026, 7:22

Линдси Грэм

Диктатору РФ удалось объединить американских сенаторов по вопросу санкций.

Российский диктатор Владимир Путин «сделал больше, чем кто-либо в Америке», чтобы объединить американских законодателей, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм на Мюнхенской конференции по безопасности.

Так Грэм прокомментировал поддержку своего законопроекта о новых санкциях против России, цель которого — ввести пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты, если Москва не согласится на мир с Украиной.

По словам Грэма, у инициативы сейчас 85 соавторов. «Вы знаете, как трудно добиться согласия 85 сенаторов по какому-либо вопросу? Путин сделал для объединения нас в сенате больше, чем кто-либо в Америке», — сказал республиканец. Грэм добавил, что вручил бы российскому диктатору награду «Человек года НАТО», «если бы он пришел и забрал ее».

Хотя сейчас двухпартийный проект и «застрял» в конгрессе, в конечном итоге он будет принят и президент США Дональд Трамп его подпишет, уверен сенатор. «Он спрашивал меня, наверное, три раза, где законопроект? Его реакция изменилась от «Я не знаю, что думать об этом» до «Да, это хорошая идея», — сказал Грэм (цитата по Politico).

Сенатор вновь заявил, что выступает за передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, чтобы «изменить военное равновесие».

