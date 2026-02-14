Почему Москва пугает Лукашенко «цветной революцией» 49 14.02.2026, 21:06

На это есть две причины.

Россия посылает сигнал о том, что не допустит демократизации Беларуси, будет противостоять ей силой и готова бороться за это с Западом. Такая реакция Москвы – результат переговорного процесса между Минском и Вашингтоном, а также попыток сплотить союз между Киевом и белорусской оппозицией. Об этом в своей авторской колонке на сайте «Радыё Свабода» пишет политический обозреватель Валерий Карбалевич.

9 февраля Служба внешней разведки России (СВР) выступила с заявлением, в котором предупредила, что Запад в очередной раз готовит «цветную революцию» в Беларуси. 12 февраля эту информацию подтвердила и развила официальный представитель МИД России Мария Захарова. На очередном брифинге она обрушилась с критикой на Запад, который якобы стремится отделить Беларусь от России.

Таким образом, два российских ведомства (СВР и МИД) уже выступили с двойным предупреждением против попыток демократической трансформации Беларуси. Это вряд ли можно считать случайностью. Кремль расставляет акценты и фиксирует свою позицию.

Нельзя сказать, что это принципиально новая линия для России. Но, похоже, это первый случай, когда Москва столь категорично подняла этот вопрос на публичном уровне. Представитель МИД России жестко связывает демократию с геополитикой. Захарова не скрывает того факта, что демократическая Беларусь не захочет быть в союзе с Россией:

«Гипотетический госпереворот в республике и приход там к власти западных агентов, безусловно, перечеркнул бы все достижения интеграционного строительства нашего с Беларусью «союзного государства»…».

Поэтому Кремль не намерен «сидеть сложа руки и наблюдать за всем этим». Главный смысл заявления Марии Захаровой в том, что Россия не допустит демократизации Беларуси и будет противостоять ей силой.

Второй важный тезис Захаровой в переводе на понятный язык. Если Запад попытается поддержать демократические процессы в Беларуси, Российская Федерация готова к войне с западными странами, даже с применением ядерного оружия. Захарова ссылается на межправительственный Договор о гарантиях безопасности в рамках «союзного государства», вступивший в силу в марте 2025 года, а также на российский документ «Основы государственной политики Российской Федерации в сфере ядерного сдерживания» от 19 ноября 2024 года.

То есть российские выводы выглядят так: если хочешь мира, то соглашайся на диктатуру, потому что установление здесь демократии приведет к военному конфликту.

Естественно, возникает вопрос: почему Москва вдруг так взволнована? Казалось бы, в последнее время не появилось никаких событий или факторов, угрожающих стабильности режима Александра Лукашенко. Поэтому не совсем ясно, откуда у Кремля такие опасения и тревоги по поводу Беларуси.

Можно высказать предположение, что Москву обеспокоили два процесса. Во-первых, это новые отношения между официальным Минском и Вашингтоном. Пока диалог касался медленного освобождения политических заключенных в обмен на смягчение санкций, Россия относилась к этому спокойно. Но процесс сотрудничества начал приобретать некоторые, пусть и эфемерные, но институциональные формы (Совет мира), Дональд Трамп пригласил Лукашенко в США. Поэтому Москва, вероятно, начала беспокоиться. Об этом косвенно свидетельствует следующее замечание Марии Захаровой:

«Очевидно, что западники не отказались от своих устремлений оторвать любыми способами братскую нам республику от России и готовятся к «реваншу», видимо, поджидая удобный момент…».

Во-вторых, это реакция России на изменение политики Украины в отношении Беларуси, на попытки союза между Киевом и белорусской оппозицией. Конечно, все, что делает Владимир Зеленский, вызывает сильную аллергию в Москве… В последнее время Зеленский начал активно обращаться к Европе с призывом поддержать белорусское общество в его борьбе против пророссийской диктатуры.

Все это вместе вызвало столь бурную реакцию в Москве.

Однако в Минске на эти заявления из Москвы отреагировали лишь пропагандисты. На официальном уровне реакция довольно холодная. В конце концов, как-то не очень удобно разоблачать интриги и подрывные действия Запада в отношении России в то время, когда министр иностранных дел Беларуси готовится к поездке в Вашингтон.

