Белоруска поступила в престижный американский университет благодаря связям Эпштейна 14.02.2026, 10:03

Там начались разбирательства и «полетели головы».

Джеффри Эпштейн помог белоруске Карине Шуляк с поступлением и учебой в стоматологической школе престижного Колумбийского университета — она была зачислена туда после личного вмешательства финансиста благодаря его связям с руководством вуза, узнало издание The New York Times из «файлов Эпштейна». В самом университете прокомментировали эту информацию.

Уроженка Беларуси Карина Шуляк — бывшая студентка БГМУ, которая приехала в США в 2009 году, когда ей было 20 лет. Она была девушкой Джеффри Эпштейна не один год и поддерживала с ним отношения вплоть до его смерти в тюрьме. «Зеркало» ранее подробно рассказывало об их связи.

Как выяснило The New York Times, в 2012 году, когда Шуляк было около 22 лет, она пыталась поступить в стоматологическую школу Колумбийского университета в Нью-Йорке, одного из известнейших и престижнейших в стране, однако изначально получила отказ.

После этого к делу напрямую подключился Эпштейн. Согласно документам Министерства юстиции США, он задействовал свои связи в руководстве университета и дал понять, что рассматривает возможность крупного пожертвования — от 5 до 10 млн долларов. В результате несколько высокопоставленных сотрудников стоматологической школы начали лично помогать Шуляк: бывший декан связался с БГМУ, чтобы запросить документы об учебе девушки, завкафедрой предоставил материалы для вступительного экзамена, а замдекана разработал для нее индивидуальный учебный план.

В итоге Шуляк была зачислена. В последующие годы Эпштейн оплатил ее обучение и дополнительные курсы: по данным финансовых отчетов, на образование Шуляк он потратил не менее 631 тысячи долларов.

Параллельно он делал пожертвования Колумбийскому университету — сначала 100 тысяч долларов на проект в сфере общественного здравоохранения, затем еще 50 тысяч долларов в фонд стоматологической школы.

Карина Шуляк стала последним человеком, с которым Эпштейн говорил по телефону перед своей смертью в тюрьме в 2019 году. В завещании он оставил ей 100 миллионов долларов и свое бриллиантовое кольцо весом 33 карата, сделав ее основной наследницей. При жизни он полностью обеспечивал ее, включая оплату обучения.

В 2014 году Шуляк получила степень доктора стоматологии, а в 2025 году вновь окончила Колумбийский университет, получив сертификат по программе углубленного стоматологического образования. Сейчас ей около 36 лет, и, по данным американских СМИ, она проживает в Нью-Йорке. От публичных комментариев по поводу своей связи с Эпштейном белоруска отказалась.

Колумбийский университет опубликовал заявление в связи с этой информацией. Там говорится, что в 2019 году вуз узнал о переписке между Джеффри Эпштейном и бывшими сотрудниками стоматологической школы, большинство из которых уже не работают в университете.

«Если говорить кратко, одна студентка была зачислена в стоматологическую школу по нестандартной процедуре, причем это совпало по времени с попытками привлечения пожертвований, которые предпринимались бывшими представителями академического и выпускного руководства школы. Эти переговоры о финансировании велись тогдашним руководством стоматологической школы или лицами по их поручению, но не по указанию руководства медицинского центра Колумбийского университета или университета в целом», — сообщили в вузе.

Университет подчеркнул, что такие процедуры не соответствовали его стандартам «честности и независимости при приеме студентов». В ходе разбирательства от работы были отстранены несколько лиц, до сих пор сохранявшие связь со стоматологической школой.

Вуз также зафиксировал пожертвования от организаций, связанных с Эпштейном, на сумму 210 000 долларов. Других пожертвований от финансиста или связанных с ним структур там не нашли. Эти средства будут переведены в равных долях — по 105 000 долларов — двум нью-йоркским НКО, которые оказывают поддержку жертвам сексуализированного насилия и торговли людьми.

«Студентка, о которой идет речь, завершила обучение и не была признана виновной в каких-либо нарушениях», — резюмировали в Колумбийском университете.

