Возле границы Беларуси с Россией остановили грузовик с подозрительными посылками
- 14.02.2026, 10:43
- 5,592
Документов на перевозку у водителя не оказалось.
На белорусско-российской границе остановили грузовик с тысячами товаров для физлиц. Документов на перевозку у водителя не оказалось, пишет Onliner.
Во время спецмероприятий могилевские таможенники остановили грузовик белорусского перевозчика. Внутри находились 20 посылок, содержавших около 4,1 тысячи единиц разных товаров.
Как сообщили в ведомстве, у водителя не было документов на транспортировку груза, товары не планировали доставлять в места контроля международных почтовых отправлений, хотя такая доставка обязательна по указу №297 для международных почтовых отправлений и товаров для физлиц из стран ЕАЭС.
В отношении перевозчика начаты административные процессы по статьям 13.12 и 13.36 КоАП (касаются нарушений порядка перемещения и документального оформления товаров, недоставки грузов в места таможенного контроля). Обе статьи предусматривают штраф до 50% от стоимости предмета правонарушения.
Кроме того, в Минском районе таможенники остановили транспортное средство с одеждой, обувью, автозапчастями и другими товарами для физлиц — всего более 9,7 тысячи единиц на сумму свыше 300 тысяч рублей.
Проверка показала, что груз также не был доставлен в места проведения контроля. В этом случае к ответственности по статье 13.36 КоАП привлекут российского перевозчика.