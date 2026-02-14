22 мая 2026, пятница, 12:44
Легендарный «танколет» «Белавиа» выполнил свой последний рейс

  • 14.02.2026, 12:04
Борт доставил пассажиров из московского Внуково в Минск.

Самолет Boeing 737−300 с бортовым номером EW-254PA выполнил свой последний рейс в составе флота «Белавиа». Борт доставил пассажиров из московского Внуково в Минск и на этом завершил летную карьеру, сообщила пресс-служба национального авиаперевозчика.

В авиакомпании отметили, что этот лайнер стал первым Boeing 737−300 в их парке — он эксплуатировался с июня 2008 года. За это время самолет провел в небе 31 463 часа и выполнил 17 173 рейса.

— Среди примечательных особенностей — встроенный трап у левой пассажирской двери, что позволяет выполнять посадку и высадку без использования дополнительной наземной техники, — рассказали в «Белавиа».

Там также добавили, что именно EW-254PA стал первым самолетом, на киль которого нанесли василек еще до официальной презентации ребрендинга в 2016 году.

Этот борт известен белорусам как первый «танколет». В необычной ливрее от Wargaming (черный фюзеляж с оранжевым орнаментом) его представили летом 2016 года. На борту было написано: «Игра из Беларуси, в которую играет весь мир».

Однако в мае 2024 года с самолета исчезли рекламные надписи и упоминания игры. Тогда сообщалось, что причиной стало истечение срока размещения рекламы.

Напомним, весной 2022 года разработчик игр Wargaming продал бизнес в России и Беларуси своей бывшей российской «дочке» — санкт-петербургской студии Lesta Games. Компания также сделала крупные пожертвования в поддержку пострадавших от войны с Россией граждан Украины.

